Педофил надругался над второклассницей в многоэтажке в Новосибирске

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, пишет портал «КП-Новосибирск».

Инцидент произошел 8 апреля в одной из многоэтажек. По предварительной версии, второклассница возвращалась домой. Внезапно на нее набросился мужчина, зажал девочку в подъезде и залез в трусы.

Злоумышленник успел совершить некоторые действия сексуального характера в отношении школьницы, которая кричала от шока.

Сообщается, что крики потерпевшей услышал один из соседей, который вырвал ребенка из рук педофила и отвел домой. Со школьницей работают психологи.

Правоохранителям удалось задержать мужчину. Выяснилось, что последние 25 лет жизни подозреваемый провел в колонии за аналогичные преступления. На свободе он был всего лишь пару месяцев.