Педагогический отряд «Рубин» из Рязани стал участником Всероссийского проекта «GAME_ПОЛАР»

15 сезон Всероссийского образовательного проекта «ПОЛАР», созданного объединять на одной площадке лучшие педагогические отряды России, в этом году проходит под девизом «Игра, познание через собственный опыт и вдохновение».

Вожатые бросают вызов играм в мобильные телефоны. По словам организаторов, реальность интереснее, чем «онлайн» и в этом они хотят убедить участников смен в лагерях по всей России. Педагогический отряд Рязанского областного лагеря актива старшеклассников «Рубин» вместе с другими лучшими педагогическими отрядами России разберутся в геймификации и геймдизайне, будут искать ответы на актуальные вопросы современных детей, делиться лучшими наработками, улучшать навыки своего педагогического отряда, объединяться, разрабатывать новые мероприятия и игры, а также обмениваться опытом.

Педагогический отряд Рязанского областного лагеря актива старшеклассников «Рубин» ежегодно принимает участие во Всероссийском образовательном проекте «ПОЛАР». Это прекрасная возможность обмена опытом и площадка для реализации творческих способностей вожатых. Из года в год комиссары «Рубина» привозят на слёт сценарии успешных мероприятий и готовят интересный образовательный блок. Формат недельного лагеря для вожатых даёт не только возможность получения новых знаний и навыков, но и позволяет завести новые знакомства и подружиться с вожатыми из других лагерей России, — сказала директор Рязанского областного лагеря актива старшеклассников «Рубин», начальник управления социализации и государственной поддержки детства министерства образования Рязанской области, Надежда Куликова.

В этом сезоне «ПОЛАРА» попасть на очный слёт педагогических отрядов не так просто: нужно пройти игровое состязание по итогам которого организаторы пригласят не менее 20 лучших команд на очный Всероссийский игровой фестиваль педагогических отрядов «GAME_ПОЛАР».

Но делегация комиссаров «Рубина» уверена, что пройдёт все конкурсные испытания и окажется в финале состязания.

За 57 лет существования Рубина, накопилась огромная база знаний. Но мир не стоит на месте и мы хотим развиваться вместе с ним. «Game_Полар» — это хорошая возможность поделиться опытом и узнать новое самим. Ведь там соберутся неравнодушные вожатые со всей страны!, — считает Дина Козырькова, комиссар Рязанского областного лагеря актива старшеклассников «Рубин».

Организаторами фестиваля выступают Общероссийская общественная организация «Российский Союз и Кубанский государственный технологический университет.