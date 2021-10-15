Педагогический отряд «Рубин» из Рязани стал участником Всероссийского проекта «GAME_ПОЛАР»

15 сезон Всероссийского образовательного проекта «ПОЛАР», созданного объединять на одной площадке лучшие педагогические отряды России, в этом году проходит под девизом «Игра, познание через собственный опыт и вдохновение».
Вожатые бросают вызов играм в мобильные телефоны. По словам организаторов, реальность интереснее, чем «онлайн» и в этом они хотят убедить участников смен в лагерях по всей России. Педагогический отряд Рязанского областного лагеря актива старшеклассников «Рубин» вместе с другими лучшими педагогическими отрядами России разберутся в геймификации и геймдизайне, будут искать ответы на актуальные вопросы современных детей, делиться лучшими наработками, улучшать навыки своего педагогического отряда, объединяться, разрабатывать новые мероприятия и игры, а также обмениваться опытом.
В этом сезоне «ПОЛАРА» попасть на очный слёт педагогических отрядов не так просто: нужно пройти игровое состязание по итогам которого организаторы пригласят не менее 20 лучших команд на очный Всероссийский игровой фестиваль педагогических отрядов «GAME_ПОЛАР».
Но делегация комиссаров «Рубина» уверена, что пройдёт все конкурсные испытания и окажется в финале состязания.
Организаторами фестиваля выступают Общероссийская общественная организация «Российский Союз и Кубанский государственный технологический университет.