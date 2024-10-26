Павел Малков: Занятиями по начальной военной подготовке нужно охватить всю область

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о необходимости охватить всю область занятиями по начальной военной подготовке (НВП). Об этом он сообщил на встрече с отцами-ветеранами специальной военной операции (СВО) и других боевых действий, а также с многодетными отцами и родителями детей с ограниченными возможностями здоровья.

Малков выразил благодарность участникам встречи за их ответственный подход к воспитанию детей, подчеркнув особую роль отцов. В ходе обсуждения присутствующие поделились семейными традициями и рассказали о своих социально значимых проектах, включая помощь детям с ограниченными возможностями и поддержку воинов СВО.

Особое внимание было уделено патриотическому воспитанию, в том числе значимости НВП.

«Мы все помним, как проходили начальную военную подготовку. Это важные и полезные знания. Мы придаем этому вопросу особое значение. Занятиями по НВП необходимо охватить всю область», — отметил губернатор.

Встреча проходила в неформальной обстановке с участием заместителя председателя правительства региона Натальи Суворовой, курирующей социальную политику. Среди приглашённых были: ветеран боевых действий и основатель Благотворительного фонда «Рязанский фонд помощи детям» Сергей Чикин; участник СВО и обладатель двух орденов Мужества Егор Пахомов; священник и фермер Денис Соляков, чья многодетная семья стала финалистом Всероссийского конкурса «Это у нас семейное – 2024»; Дмитрий Климушкин, отец ребёнка с ограниченными возможностями; а также военный пенсионер Александр Фомашин, чей сын геройски погиб в ходе СВО.