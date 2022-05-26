Павел Малков заявил о важности мощностей Рязанской ГРЭС для реализации новых инвестпроектов

Врио Губернатора Рязанской области Павел Малков посетил с рабочей поездкой Пронский район, где ознакомился с деятельностью филиала ПАО «ОГК-2» – Рязанской ГРЭС и обсудил с руководством перспективы развития предприятия.

Рязанская ГРЭС работает в составе объединенной энергосистемы Центра Единой энергетической системы России и является градообразующим предприятием г.Новомичуринска. Станция – наиболее крупный объект по производству электроэнергии в регионе. Предприятие обеспечивает поставку мощности в сеть 500 и 220 кВ.



Павел Малков обсудил ряд вопросов с руководством филиала, пообщался с сотрудниками. Врио Губернатора поинтересовался производственной деятельностью Рязанской ГРЭС, возможностями ее работы на перспективу, ознакомился с современной системой управления станции.



Комментируя итоги посещения объекта журналистам, врио Губернатора отметил, что такому крупному предприятию, где работает большой коллектив специалистов, нужны масштабные планы развития. Павел Малков акцентировал внимание на необходимости использования потенциала станции в полном объеме. Серьезные мощности могут быть задействованы в новых инвестиционных проектах, которые необходимо привлекать на территорию муниципального образования. «Нужны новые рабочие места, новые направления развития. Сегодня мы обсуждали эти вопросы с главой администрации района», – сказал Павел Малков. Врио Губернатора сообщил также, что ближайшее обсуждение перспектив планируется в ходе общения с потенциальными инвесторами на Петербургском международном экономическом форуме.