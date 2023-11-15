Павел Малков встретился с представителями Московской федерации футбола

В правительстве Рязанской области прошла встреча с представителями общественной организации «Московская федерация футбола». Ее провел губернатор Павел Малков.

С президентом федерации Александром Старцевым глава региона обсудил развитие футбола в Рязанской области: подготовку футболистов, повышение квалификации тренеров, развитие судейства, участие рязанских команд в соревнованиях и проведение товарищеских матчей.

Павел Малков отметил, что в регионе футбол остается одним из самых массовых и популярных видов спорта.

Мы уже выстраиваем «вертикаль» подготовки спортсменов, объединяем детскую спортивную школу с профессиональными футбольными клубами: мужским и женским. Это ускорит процесс перехода ребят в молодежную команду и оттуда в профессиональный клуб, — написал Павел Малков в своем-телеграмм-канале.

Губернатор напомнил, что в области уже модернизировали два поля, реконструировали стадион «Спартак» и завершили строительство крытого футбольного манежа.

Московская федерация – организация с колоссальным опытом. Уверен, что наше сотрудничество будет полезным, — подчеркнул глава региона.

Он также поручил региональному минспорту подготовить предложения по дальнейшему взаимодействию с федерацией.