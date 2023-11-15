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Павел Малков встретился с представителями Московской федерации футбола

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Фото: правительство Рязанской области

В правительстве Рязанской области прошла встреча с представителями общественной организации «Московская федерация футбола». Ее провел губернатор Павел Малков.

С президентом федерации Александром Старцевым глава региона обсудил развитие футбола в Рязанской области: подготовку футболистов, повышение квалификации тренеров, развитие судейства, участие рязанских команд в соревнованиях и проведение товарищеских матчей.

Павел Малков отметил, что в регионе футбол остается одним из самых массовых и популярных видов спорта.

Мы уже выстраиваем «вертикаль» подготовки спортсменов, объединяем детскую спортивную школу с профессиональными футбольными клубами: мужским и женским. Это ускорит процесс перехода ребят в молодежную команду и оттуда в профессиональный клуб,

— написал Павел Малков в своем-телеграмм-канале.  

Губернатор напомнил, что в области уже модернизировали два поля, реконструировали стадион «Спартак» и завершили строительство крытого футбольного манежа.

Московская федерация – организация с колоссальным опытом. Уверен, что наше сотрудничество будет полезным,

— подчеркнул глава региона.

Он также поручил региональному минспорту подготовить предложения по дальнейшему взаимодействию с федерацией.

Павел Малков встретился с представителями Московской федерации футбола
Павел Малков встретился с представителями Московской федерации футбола
Павел Малков встретился с представителями Московской федерации футбола

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