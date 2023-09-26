Вторник, 26 сентября, 2023
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Павел Малков: «В Рязанской области растет число отравлений наркотиками»

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Фото: правительство Рязанской области

Об этом глава региона сообщил на заседании областного правительства 26 сентября.

По словам губернатора, ситуация в регионе остается сложной, сохраняется существенный уровень наркоугрозы:

Совершаются преступления, связанные с наркотиками. Растет число отравлений наркотическими средствами. Под угрозой – молодежь.

Губернатор подчеркнул, что в регионе стартовал антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков», который пройдет с 25 сентября по 25 октября. В связи с этим, отметил Малков, необходимо привлекать внимание к проблеме наркотиков и вместе бороться против них.

Малков поручил усилить профилактику и систему медицинской и социальной реабилитации наркозависимых. Ведомствам, главам муниципалитетов и правоохранительным органам – обеспечить качественную реализацию проекта «Вместе против наркотиков».

Итоги работы подведут после 25 октября – по окончанию месячника, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

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