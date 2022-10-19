Павел Малков: Сейчас в приоритете – обеспечить баланс бюджета и дальнейшее развитие региона

Комитет по бюджету и налогам приступил к рассмотрению проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов.

— Предстоит детально рассмотреть каждую государственную программу, каждый параметр бюджета: что стоит за цифрами доходов, расходов, откуда мы будем финансировать дефицит бюджета, – заявил председатель комитета, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По его словам, сегодня бюджет не просто голые цифры – миллиарды и триллионы. Рассматривается основная позиция – как бюджет скажется на качестве жизни людей, на конкурентоспособности и обороноспособности страны. Андрей Макаров подчеркнул:

— Главная задача при формировании бюджета – это безусловное выполнение всех социальных обязательств. Люди должны знать: как бы ни повлияли кризисы, логистические цепочки, санкции — все социальные обязательства государства будут выполнены. Это главный критерий, который мы закладываем при подготовке проекта бюджета.

В числе приоритетов основного финансового документа Андрей Макаров назвал обеспечение технологической независимости, эффективность бюджетных расходов и устойчивость бюджетной системы.

— Важнейшая задача — это содействие адаптации нашей экономики, это финансовая, ценовая цивилизация, это вопросы инфляции, – добавил парламентарий.

Кроме того, среди основных задач – поддержка регионов, в том числе четырех новых территорий, оказание помощи семьям мобилизованных.

Посыл о приоритетах бюджета поддержал Министр финансов РФ Антон Силуанов. По поручению Президента РФ внепланово проиндексированы на 10% пенсии неработающим пенсионерам, введены элементы универсального пособия для семей с детьми, которые позволяют выстроить целую систему мер их поддержки. Сейчас эти механизмы проходят окончательную корректировку и в ближайшее время будут представлены.

— Смысл в том, что будет действовать единая система поддержки от рождения ребенка и, по сути, до завершения обучения в учреждении среднего образования», – отметил Антон Силуанов на заседании Комитета. Министр уточнил, что такие выплаты получат около 10 млн граждан, на что будет направлено около 3,5 трлн. рублей за 2023–2025 годы.

По словам Антона Силуанова, будут проиндексированы и иные социальные выплаты, в том числе материнский капитал. В следующем году он составит 589,6 тыс. рублей на первого ребенка, а на второго — почти 780 тыс. рублей. Также страховые пенсии примерно 30 млн. пенсионеров вырастут на тысячу рублей. Говоря о технологическом развитии и расширении инфраструктуры, Министр финансов РФ подчеркнул:

— Здесь важно направить ресурсы в те секторы, которые не были дофинансированы, не были развиты. Мы были зависимы от импортных составляющих и технологий. Нужно создавать свои собственные, чтобы обеспечивать технологическую безопасность.

Приоритетами бюджета Антон Силуанов назвал также обеспечение безопасности страны и боеготовности Вооруженных Сил, интеграцию новых регионов.

Губернатор Павел Малков отметил, говоря о работе над бюджетом:

— В Рязанском регионе проводится взвешенная бюджетная политика. Региональный Минфин и Правительство области целенаправленно работают над этим. Благодаря чему у нас сейчас нет каких-то серьезных факторов, которые могли бы негативно повлиять на устойчивость областного бюджета. Сейчас в приоритете – обеспечить баланс бюджета и дальнейшее развитие региона. В том числе, за счет реализации новых проектов, которые позволяют повышать качество жизни людей. Есть базовые вещи, которые остаются неизменными. Есть проекты, которые мы обсуждали, в том числе, с жителями всей области. Все они учитываются при формировании областного бюджета.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram