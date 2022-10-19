Павел Малков: Сейчас в приоритете – обеспечить баланс бюджета и дальнейшее развитие региона

Комитет по бюджету и налогам приступил к рассмотрению проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов.
По его словам, сегодня бюджет не просто голые цифры – миллиарды и триллионы. Рассматривается основная позиция – как бюджет скажется на качестве жизни людей, на конкурентоспособности и обороноспособности страны. Андрей Макаров подчеркнул:
В числе приоритетов основного финансового документа Андрей Макаров назвал обеспечение технологической независимости, эффективность бюджетных расходов и устойчивость бюджетной системы.
Кроме того, среди основных задач – поддержка регионов, в том числе четырех новых территорий, оказание помощи семьям мобилизованных.
Посыл о приоритетах бюджета поддержал Министр финансов РФ Антон Силуанов. По поручению Президента РФ внепланово проиндексированы на 10% пенсии неработающим пенсионерам, введены элементы универсального пособия для семей с детьми, которые позволяют выстроить целую систему мер их поддержки. Сейчас эти механизмы проходят окончательную корректировку и в ближайшее время будут представлены.
По словам Антона Силуанова, будут проиндексированы и иные социальные выплаты, в том числе материнский капитал. В следующем году он составит 589,6 тыс. рублей на первого ребенка, а на второго — почти 780 тыс. рублей. Также страховые пенсии примерно 30 млн. пенсионеров вырастут на тысячу рублей. Говоря о технологическом развитии и расширении инфраструктуры, Министр финансов РФ подчеркнул:
Приоритетами бюджета Антон Силуанов назвал также обеспечение безопасности страны и боеготовности Вооруженных Сил, интеграцию новых регионов.
Губернатор Павел Малков отметил, говоря о работе над бюджетом: