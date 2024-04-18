Павел Малков рассказал о заключительном дне поездки в Китай

Губернатор Рязанской области Павел Малков подвёл итоги заключительного дня рабочей поездки в Китай. Пост глава региона разместил в телеграм-канале.
Вчера рязанцы посетили Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу, где проходит деловая миссия рязанских предпринимателей. Наши предприятия представили потенциальным покупателям портативные зарядные станции и приборы технического контроля.
Павел Малков встретился с генеральным консулом России в Гуанчжоу Александром Черноусовым.
Глава региона отметил огромные перспективы сотрудничества с Китаем. Гостей из Поднебесной теперь ожидают в Рязани.