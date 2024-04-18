Павел Малков рассказал о заключительном дне поездки в Китай

Губернатор Рязанской области Павел Малков подвёл итоги заключительного дня рабочей поездки в Китай. Пост глава региона разместил в телеграм-канале.

Вчера рязанцы посетили Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу, где проходит деловая миссия рязанских предпринимателей. Наши предприятия представили потенциальным покупателям портативные зарядные станции и приборы технического контроля.

Павел Малков встретился с генеральным консулом России в Гуанчжоу Александром Черноусовым.

— Продолжим взаимодействие с КНР в образовательной и культурной сферах. Партнёрство вузов, совместные мероприятия и программы, в том числе в рамках Перекрёстных годов культур России и Китая, — написал губернатор.

Глава региона отметил огромные перспективы сотрудничества с Китаем. Гостей из Поднебесной теперь ожидают в Рязани.