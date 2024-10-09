Павел Малков рассказал, что ещё изменится в Нижнем городском парке

В Рязани в среду, 9 октября, после реконструкции торжественно открыли Нижний городской парк. Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что изменилось и что ещё предстоит сделать на пространстве этой локации.

Работы по благоустройству проходили в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Глава региона поблагодарил председателя правительства РФ Михаила Мишустина за поддержку инициативы по преображению парка. Как итог — он стал современным и удобным, но вместе с тем сохранил свою особую атмосферу.

Парк разделили на зоны для прогулок и активного отдыха. Там привели в порядок входную группу, сделали мост, обустроили пологие спуски для маломобильных граждан.

— Восстановили амфитеатр, где будут проходить концерты и театральные постановки. Появилась смотровая площадка с качелями и спортплощадка. Везде установлено освещение и видеонаблюдение. Впервые в Рязани установили систему звукового сопровождения, которая наполнит пространство хорошей фоновой музыкой. Провели дополнительное озеленение, в том числе в парке появился самый большой в городе розарий – высадили более 250 кустов. Нижний городской сад стал территорией культуры большого маршрута «Рязань пешеходная», — рассказал губернатор.

Пространство объединило Рязанскую областную филармонию, художественный музей им. И.П. Пожалостина и Центр народного творчества. В дальнейшем парк будут соединять пешеходными улицами с другими знаковыми местами города.

До конца года в парке установят большую детскую площадку, создадут мурал, посвящённый рязанскими промыслам. В новом году продолжатся работы по озеленению. В Нижнем горпарке установят фудкорт. Также губернатор заверил, что в порядок приведут сами учреждения культуры.