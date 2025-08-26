Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области, в котором приняли участие ветераны СВО

Губернатор Павел Малков 26 августа провел очередное заседание Правительства Рязанской области.

Глава региона в начале отметил, что в заседании участвуют ветераны и участники СВО – слушатели второго потока региональной кадровой программы «ГЕРОИ62». Они приступили к важному этапу – образовательному модулю. Обучение для них подготовлено при поддержке ведущих высших учебных заведений региона, а также Высшей школы государственного управления Президентской академии. Практика включает стажировки в министерствах, ведомствах, муниципалитетах и на предприятиях. Наставников из команды региона и места практики подбирали индивидуально для каждого, чтобы это было максимально полезно.

«Программа «ГЕРОИ62» набирает серьезные обороты, мы одни из первых в стране запустили этот кадровый проект. С участниками второго потока уже успели пообщаться в рамках Дня наставника. Практика – важный этап обучения, дает лучше понять, как работает механизм органов власти, погрузиться во все процессы», – отметил Губернатор.

Павел Малков поручил всем руководителям ведомств, которые являются наставниками участников программы, обратить самое пристальное внимание на своих подопечных и максимально ввести их в курс дела, рассказать о направлениях деятельности органа власти, где они будут стажироваться.

И.о. министра образования Рязанской области Ольга Васина доложила на заседании о готовности системы образования к новому учебному году. По ее словам, образовательный процесс начнется везде в штатном режиме. С 1 сентября в регионе начнут работу 288 школ, учиться будут более 118 тыс. школьников, в их числе свыше 10 тысяч первоклассников. Она напомнила, что по нацпроекту «Молодежь и дети» проведен капитальный ремонт с полным оснащением в 9 общеобразовательных учреждениях. Обеспеченность школьников учебниками составляет 100 процентов. Губернатор Павел Малков поручил проконтролировать состояние подъездных и пешеходных путей к школам и детсадам, привести в порядок те участки, которые в этом нуждаются.

По поручению Губернатора, которое глава региона дал на Часе муниципалитета, в селе Захарово построят и запустят новый водозаборный узел. Глава администрации Захаровского района Ильдус Абдюшев сообщил о том, что объект будет включать в себя новую скважину, водонапорную башню и станцию водоподготовки и должен быть введен в эксплуатацию до 25 декабря текущего года. Сейчас проходят закупочные процедуры.

Министр имущественных и земельных отношений Михаил Майоров рассказал о ремонте главной входной группы здания ЗАГСа на Московском шоссе в Рязани, на состояние которой неоднократно обращали внимание жители. Объект отремонтируют до 30 ноября текущего года. Работы пройдут также на четырех вспомогательных входных группах, они завершатся в июле 2026 года. Также восстановят архитектурную подсветку.

Министр культуры Елена Рохлина сообщила о том, что с 1 сентября будет организовано горячее питание для учащихся Рязанского музыкального колледжа. Заключен договор с АО «Детское питание», это же предприятие работает также с Рязанским художественным училищем. Ассортимент блюд будут согласовывать с руководством колледжа с учетом пожеланий студентов, кроме горячего питания будут продаваться напитки и выпечка по доступным ценам.

О развитии в Рязанской области проекта ЕЦК доложил министр цифрового развития, информационных технологий и связи Максим Соников. Единая цифровая карта стала удобным инструментом для жителей области, им пользуются более 40 тысяч человек. Карта объединяет в себе необходимые льготы, социальные выплаты, ее можно использовать при оплате проезда в общественном транспорте, как читательский билет в библиотеку, ключ домофона, получить скидки по программе «Забота» и в учреждениях партнеров проекта. По словам министра, с учетом пожеланий людей добавляются новые сервисы, упрощается процесс получения такой карты. В августе к проекту присоединился Сбербанк, что расширило количество точек выдачи карт до 120 по всей области. Подать заявку можно в его отделениях. Кроме того, есть дистанционные форматы подключения, в том числе через мобильное приложение Сбера. Для жителей ряда населенных пунктов действует услуга «Карта на дом» от ВТБ. В дальнейшем планируется подключение к проекту Россельхозбанка и Промсвязьбанка. Совместно с министерством здравоохранения прорабатывается механизм нового сервиса для льготных категорий граждан – подтверждение с помощью ЕЦК права на льготные лекарства в аптеках.