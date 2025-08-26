Вторник, 26 августа, 2025
14.4 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области, в котором приняли участие ветераны СВО

Анастасия Мериакри

Губернатор Павел Малков 26 августа провел очередное заседание Правительства Рязанской области.

Глава региона в начале отметил, что в заседании участвуют ветераны и участники СВО – слушатели второго потока региональной кадровой программы «ГЕРОИ62». Они приступили к важному этапу – образовательному модулю. Обучение для них подготовлено при поддержке ведущих высших учебных заведений региона, а также Высшей школы государственного управления Президентской академии. Практика включает стажировки в министерствах, ведомствах, муниципалитетах и на предприятиях. Наставников из команды региона и места практики подбирали индивидуально для каждого, чтобы это было максимально полезно.

«Программа «ГЕРОИ62» набирает серьезные обороты, мы одни из первых в стране запустили этот кадровый проект. С участниками второго потока уже успели пообщаться в рамках Дня наставника. Практика – важный этап обучения, дает лучше понять, как работает механизм органов власти, погрузиться во все процессы», – отметил Губернатор.

Павел Малков поручил всем руководителям ведомств, которые являются наставниками участников программы, обратить самое пристальное внимание на своих подопечных и максимально ввести их в курс дела, рассказать о направлениях деятельности органа власти, где они будут стажироваться.

И.о. министра образования Рязанской области Ольга Васина доложила на заседании о готовности системы образования к новому учебному году. По ее словам, образовательный процесс начнется везде в штатном режиме. С 1 сентября в регионе начнут работу 288 школ, учиться будут более 118 тыс. школьников, в их числе свыше 10 тысяч первоклассников. Она напомнила, что по нацпроекту «Молодежь и дети» проведен капитальный ремонт с полным оснащением в 9 общеобразовательных учреждениях. Обеспеченность школьников учебниками составляет 100 процентов. Губернатор Павел Малков поручил проконтролировать состояние подъездных и пешеходных путей к школам и детсадам, привести в порядок те участки, которые в этом нуждаются.

По поручению Губернатора, которое глава региона дал на Часе муниципалитета, в селе Захарово построят и запустят новый водозаборный узел. Глава администрации Захаровского района Ильдус Абдюшев сообщил о том, что объект будет включать в себя новую скважину, водонапорную башню и станцию водоподготовки и должен быть введен в эксплуатацию до 25 декабря текущего года. Сейчас проходят закупочные процедуры.

Министр имущественных и земельных отношений Михаил Майоров рассказал о ремонте главной входной группы здания ЗАГСа на Московском шоссе в Рязани, на состояние которой неоднократно обращали внимание жители. Объект отремонтируют до 30 ноября текущего года. Работы пройдут также на четырех вспомогательных входных группах, они завершатся в июле 2026 года. Также восстановят архитектурную подсветку.

Министр культуры Елена Рохлина сообщила о том, что с 1 сентября будет организовано горячее питание для учащихся Рязанского музыкального колледжа. Заключен договор с АО «Детское питание», это же предприятие работает также с Рязанским художественным училищем. Ассортимент блюд будут согласовывать с руководством колледжа с учетом пожеланий студентов, кроме горячего питания будут продаваться напитки и выпечка по доступным ценам.

О развитии в Рязанской области проекта ЕЦК доложил министр цифрового развития, информационных технологий и связи Максим Соников. Единая цифровая карта стала удобным инструментом для жителей области, им пользуются более 40 тысяч человек. Карта объединяет в себе необходимые льготы, социальные выплаты, ее можно использовать при оплате проезда в общественном транспорте, как читательский билет в библиотеку, ключ домофона, получить скидки по программе «Забота» и в учреждениях партнеров проекта. По словам министра, с учетом пожеланий людей добавляются новые сервисы, упрощается процесс получения такой карты. В августе к проекту присоединился Сбербанк, что расширило количество точек выдачи карт до 120 по всей области. Подать заявку можно в его отделениях. Кроме того, есть дистанционные форматы подключения, в том числе через мобильное приложение Сбера. Для жителей ряда населенных пунктов действует услуга «Карта на дом» от ВТБ. В дальнейшем планируется подключение к проекту Россельхозбанка и Промсвязьбанка. Совместно с министерством здравоохранения прорабатывается механизм нового сервиса для льготных категорий граждан – подтверждение с помощью ЕЦК права на льготные лекарства в аптеках.

Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области, в котором приняли участие ветераны СВО По поручению Губернатора, которое глава региона дал на Часе муниципалитета, в селе Захарово построят и запустят новый водозаборный узел.
Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области, в котором приняли участие ветераны СВО По поручению Губернатора, которое глава региона дал на Часе муниципалитета, в селе Захарово построят и запустят новый водозаборный узел.
Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области, в котором приняли участие ветераны СВО По поручению Губернатора, которое глава региона дал на Часе муниципалитета, в селе Захарово построят и запустят новый водозаборный узел.
Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области, в котором приняли участие ветераны СВО По поручению Губернатора, которое глава региона дал на Часе муниципалитета, в селе Захарово построят и запустят новый водозаборный узел.
Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области, в котором приняли участие ветераны СВО По поручению Губернатора, которое глава региона дал на Часе муниципалитета, в селе Захарово построят и запустят новый водозаборный узел.
Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области, в котором приняли участие ветераны СВО По поручению Губернатора, которое глава региона дал на Часе муниципалитета, в селе Захарово построят и запустят новый водозаборный узел.
Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области, в котором приняли участие ветераны СВО По поручению Губернатора, которое глава региона дал на Часе муниципалитета, в селе Захарово построят и запустят новый водозаборный узел.

Самые читаемые материалы

Новости России

Сын альпинистки Наговицыной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Общество

Подтверждена гибель 28 человек на предприятии в Шиловском районе — Павел Малков

На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно.
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.

Последние новости

Общество

Депутаты Рязанской областной и городской Думы встретились с представителями Комитета семей воинов Отечества, Ассоциации ветеранов СВО и самими ветеранами

Участники детально рассмотрели перспективы сотрудничества между участниками СВО и представителями частного сектора экономики.
Происшествия

Полицейские выдворили 8 иностранцев, нарушивших законы РФ, за пределы страны

Семь граждан из стран Средней Азии, Африки и СНГ депортировали за пределы России. Ранее все мужчины были осуждены.
Общество

В Рязани не будет взиматься плата за пользование платными парковками в День города

Рязанцев просят принять данную информацию к сведению при планировании поездок.
Общество

С 1 сентября ученики школы №20 будут обучаться в здании на улице Станкозаводской

Здание школы на ул. Энгельса построено в 1956 году. С 2020 по 2024 г.г. здесь были проведены ремонт системы отопления, капитальный ремонт кровли, спортивного зала, заменены оконные блоки, отремонтировано ограждение, восстановлено освещение территории.
Общество

На улице Соборной обновили пешеходную зону и перенесли остановку

К зданию РИАМЗ перенесена остановка общественного транспорта, выполнено переподключение троллейбусной контактной сети.
Власть и политика

Павел Малков: Будем максимально использовать возможности Единого реестра населения Федеральной налоговой службы

На совещании подробно обсуждались вопросы использования ЕРН в Рязанской области при планировании развития региона, для решения социальных задач, актуализации сведений об избирателях, а также для принятия эффективных управленческих решений.
Спорт

В Рязани продолжается прием заявок на турнир по мини-футболу с призовым фондом 400 000 рублей

Турнир обещает стать одним из самых ярких спортивных событий этой осени, собрав на поле самые амбициозные любительские команды города.
Общество

Стартовал опрос о выборе нового наименования района Шлаковый

Администрация города предлагает рязанцам проголосовать за один из нескольких вариантов КРТ или предложить свой.