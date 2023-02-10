Павел Малков принял участие в совещании по ходу реализации нацпроекта «Здравоохранение»

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в совещании по вопросу реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году и задачах по реализации в 2023 году под председательством зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.

В ходе заседания состоялось обсуждение итогов реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 г. и входящих в него федеральных проектов в регионах РФ, а также задачах на 2023 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Рязанской области реализуются мероприятия региональных проектов, направленные на достижение соответствующих целей и задач национального проекта «Здравоохранение».

Так, в 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Рязанской области» в 87,09% населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, что соответствует запланированному показателю. В рамках оказания высокотехнологичной медпомощи произведены 1803 рентгенэндоваскулярные операции, что превышает плановые показатели регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» не соответствует заданному показателю доля электронного оформления приёма к врачу (35,7% против 48%). Как отмечает региональный минздрав, сохраняется высокое количество записей граждан через регистратуру. Также, лишь в 36,5% случаев документы об оказании медпомощи оформляются в электронном виде. План на 2022 г. составляет 60%. В настоящее время проводятся мероприятия по оптимизации программной платформы.