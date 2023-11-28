Павел Малков принял участие в благотворительной акции «Коробка храбрости»

Губернатор Рязанской области принял участие в благотворительной акции «Коробка храбрости», которая проходит в регионе до 1 декабря.

Акция направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение или реабилитацию в больницах.

Это хорошая акция, позволяющая детям почувствовать нашу заботу. Тем более в такие сложные моменты эта поддержка действительно необходима, — передает слова Малкова пресс-служба правительства.

Принять участие в «Коробке храбрости» может каждый желающий. Пункты сбора подарков размещены в зданиях Рязанской областной Думы и Рязанской городской Думы и в Штабе общественной поддержки «Единой России».

Передать маленьким пациентам можно наборы для творчества, игрушки, настольные игры и фломастеры. Все вещи должны быть новыми и в упаковке.

Собранные подарки доставят в рязанскую ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой, районные медицинские учреждения и в детские больницы Херсонской области.