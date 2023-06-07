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Павел Малков: Предприятия Касимовского района активно развиваются и укрепляют его экономику

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Фото с сайта правительства Рязанской области

7 июня в ходе рабочей поездки в Касимовский район и город Касимов губернатор Рязанской области обсудил вопросы экономического развития муниципалитетов, посетил ряд производств.

В Касимове глава региона ознакомился с производством текстильной компании «НИТЕКС», где преимущественно изготавливают средства маскировки и имитации. Предприятие включено в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса и выполняет госзаказы для нужд Минобороны РФ и Росгвардии. Есть виды продукции, которые выпускаются только на этом касимовском предприятии. Изделия применяются для маскировки военных объектов, а также в быту — в качестве теневых навесов летних сооружений, легких заграждений, укрытий строительных материалов.

«Продукция очень востребована. Предприятие активно развивается, вводит новые мощности в работу, осваивает новые виды продукции. Взят очень правильный приоритет: все силы и возможности вкладывают в оборудование и налаживание производственных процессов. Сейчас мы видим отличный результат», — сказал Павел Малков.

Губернатор оценил также результаты работы кондитерской фабрики «Конфеста», показавшей за 4 месяца этого года рост объема производства в 1,5 раза к уровню прошлого года. Достичь серьезного увеличения показателей позволило последовательное расширение площадей, обновление материально-технической базы, модернизация цехов. Продукция успешно продается в России, в том числе сетевыми организациями, а также экспортируется в Китай, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Армению и другие страны. Кроме того, Павел Малков отметил активное развитие Елатомского приборного завода, который входит в медицинский кластер региона и усиливает импортозамещающее направление в производстве продукции, успешно решает вопросы с обслуживанием оборудования, переходя на отечественные комплектующие.

«Серьезных проблем у всех этих предприятий нет. Работают устойчиво, без сбоев и зависимости от иностранных рынков, — подчеркнул губернатор. — Предприятия в Касимовском районе развиваются, у каждого есть активный рост за последние годы, есть освоение дополнительных, новых ниш. Это серьезные налогоплательщики, которые работают на экономику муниципального образования и позволяют реализовывать разные социальные проекты. Правительство региона со своей стороны, муниципальная власть готовы им помогать в дальнейшем развитии и в получении мер поддержки».

Губернатор проинспектирован в Касимовском районе ход реализации инвестиционного проекта по строительству молочно-товарной фермы в с. Дмитриево на 2000 коров. Его реализует АО ПЗ «Дмитриево». Первая очередь будет введена в эксплуатацию в сентябре текущего года, закупка оборудования уже началась. Планируемый срок завершения всех работ на объекте — 2024 год.

«Такие предприятия — это основа для экономики района, рабочие места. Со стороны его руководства видим высокую социальную ответственность. Принято решение о строительстве детского сада. Будем поддерживать инвестора в этой работе», — прокомментировал глава региона.

Павел Малков отметил также, что в Касимове есть хорошие примеры успешного развития малого и среднего бизнеса. Губернатор посетил в Касимове пицца-бар «BELIСИМОВ» — проект, который реализовал местный житель, пожелавший открыть собственное дело и создать привлекательное место для отдыха горожан и гостей Касимова.

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