Павел Малков: Предприятия Касимовского района активно развиваются и укрепляют его экономику

7 июня в ходе рабочей поездки в Касимовский район и город Касимов губернатор Рязанской области обсудил вопросы экономического развития муниципалитетов, посетил ряд производств.
В Касимове глава региона ознакомился с производством текстильной компании «НИТЕКС», где преимущественно изготавливают средства маскировки и имитации. Предприятие включено в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса и выполняет госзаказы для нужд Минобороны РФ и Росгвардии. Есть виды продукции, которые выпускаются только на этом касимовском предприятии. Изделия применяются для маскировки военных объектов, а также в быту — в качестве теневых навесов летних сооружений, легких заграждений, укрытий строительных материалов.
Губернатор оценил также результаты работы кондитерской фабрики «Конфеста», показавшей за 4 месяца этого года рост объема производства в 1,5 раза к уровню прошлого года. Достичь серьезного увеличения показателей позволило последовательное расширение площадей, обновление материально-технической базы, модернизация цехов. Продукция успешно продается в России, в том числе сетевыми организациями, а также экспортируется в Китай, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Армению и другие страны. Кроме того, Павел Малков отметил активное развитие Елатомского приборного завода, который входит в медицинский кластер региона и усиливает импортозамещающее направление в производстве продукции, успешно решает вопросы с обслуживанием оборудования, переходя на отечественные комплектующие.
Губернатор проинспектирован в Касимовском районе ход реализации инвестиционного проекта по строительству молочно-товарной фермы в с. Дмитриево на 2000 коров. Его реализует АО ПЗ «Дмитриево». Первая очередь будет введена в эксплуатацию в сентябре текущего года, закупка оборудования уже началась. Планируемый срок завершения всех работ на объекте — 2024 год.
Павел Малков отметил также, что в Касимове есть хорошие примеры успешного развития малого и среднего бизнеса. Губернатор посетил в Касимове пицца-бар «BELIСИМОВ» — проект, который реализовал местный житель, пожелавший открыть собственное дело и создать привлекательное место для отдыха горожан и гостей Касимова.