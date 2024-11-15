Павел Малков посетил премьеру фильма, снимавшегося в Рязанской области

14 ноября губернатор Павел Малков посетил премьерный показ фильма, который снимался в Рязанской области в рамках проекта «Киноуроки в школах России и мира», направленного на достижение целей национальных проектов «Культура» и «Образование».

В Рязанской области проходила работа над картиной о многодетной семье «Прогулка по вселенной», приуроченная к Году семьи. Фильм посвящен качеству «искренность». Актерами выступили жители региона. Съемки проводились в Рыбновском районе и Рязани, в том числе в Музее-усадьбе академика И.П. Павлова, 175-летие со дня рождения ученого отмечается в этом году. Киноурок будет показан по всей стране, его переведут на 10 иностранных языков и передадут в страны БРИКС.

Губернатор поблагодарил всех, кто работал над фильмом, отметив его качество, а также важность тем, которые в нем поднимаются в Год семьи. «Огромная благодарность всем, кто работает в проекте школьных киноуроков. Очень здорово, что он продолжает развиваться. Нам в Рязани и в регионе есть что показать, так что новые серии можно снимать тоже у нас», — сказал Павел Малков. Глава региона отметил, что в следующем году улица Павлова, которая стала одной из локаций фильма, будет благоустроена. Он также вручил Благодарности Губернатора жителям региона и руководителям учреждений, помогавшим творческой группе в реализации проекта.

Режиссер и сценарист проекта «Киноуроки в школах России и мира» Елена Дубровская поделилась впечатлениями от работы в регионе: «Счастлива, что в Рязани снимали такой добрый фильм про многодетную семью. Это было удивительно. Настолько теплую встречу, добрых людей мы не видели нигде. Остались самые великолепные впечатления от этого чудесного города, красоты Рязанской области».

Проект «Киноуроки в школах России и мира» реализуется центром развития интеллектуальных и творческих способностей «Интелрост» в рамках Международного культурно-гуманитарного проекта «О будущем». Инициатива направлена на создание инновационной системы духовно-нравственного воспитания, которая охватывает все ступени общего образования с 1 по 11 классы. В рамках проекта сформирована таблица из 99 лучших качеств личности, жизненных понятий и принципов. Каждое из них раскрывается в идее одного профессионального короткометражного игрового фильма. Задача – вызвать эмоциональный интерес у детей, раскрыть образ героя, модель поведения. Итогом киноурока должно стать важное дело, придуманное и выполненное школьниками.