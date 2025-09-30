Вторник, 30 сентября, 2025
10.4 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков поручил повысить уровень комфорта пациентов в стоматологических клиниках

Анастасия Мериакри
Изображение от senivpetro на Freepik

В Рязанской области активно развивается стоматологическая служба. Об этом сообщил Губернатор Павел Малков на заседании Правительства региона, которое состоялось 30 сентября.

Малков отметил, что за последние два года удалось достичь значительных результатов в этой сфере, включая оснащение стоматологических кабинетов современным оборудованием.

«Обновлено более 100 устаревших установок по всей области, в том числе в отдаленных районах. Установили в первой стоматологической поликлинике дентальный микроскоп. Это тоже новый шаг, новый уровень работы. Обучили специалиста. Летом открыли филиал детской стоматологической поликлиники в Дашково-Песочне Рязани. Сделали большой шаг вперед. В целом вывели стоматологическую службу региона на принципиально другой уровень, в том числе начали оказывать услуги по диагностике и лечению, которых раньше не было в наших медучреждениях», – сказал Павел Малков.

Александр Пшенников, заместитель Председателя Правительства и министр здравоохранения, рассказал, что в 2025 году будет завершена модернизация оборудования в кабинетах. Все 128 устаревших стоматологических установок в регионе будут заменены, и в настоящее время осталось приобрести 24 установки для медицинских учреждений Шиловского, Спасского районов, Касимовского округа и города Рязани.

Также продолжается обновление диагностического оборудования в стоматологической службе. В этом году было закуплено 6 аппаратов для раннего выявления онкологических заболеваний в полости рта. Около 900 человек уже прошли диагностику на этом оборудовании.

Сформирован план по улучшению диагностической помощи в стоматологии на ближайшие годы, особое внимание будет уделено закупке и равномерному распределению дентальных компьютерных томографов.

Павел Малков положительно оценил проделанную работу и поручил дополнительно проработать вопрос повышения уровня комфорта для пациентов, особенно детей, в стоматологических кабинетах.

«Важно не только современную медтехнику ставить и обучать специалистов, но и везде создавать максимально комфортные условия для пациентов, которые пришли на прием к стоматологу», – сказал глава региона.

Павел Малков поручил повысить уровень комфорта пациентов в стоматологических клиниках Малков отметил, что за последние два года удалось достичь значительных результатов в этой сфере, включая оснащение стоматологических кабинетов современным оборудованием.
Павел Малков поручил повысить уровень комфорта пациентов в стоматологических клиниках Малков отметил, что за последние два года удалось достичь значительных результатов в этой сфере, включая оснащение стоматологических кабинетов современным оборудованием.

Самые читаемые материалы

Новости России

Мальчик, погибший при ударе БПЛА в Воскресенске, не дожил до дня рождения два дня

Родители оставили маленького Ваню погостить у пожилой прабабушки. Ночью, около 03:00, раздались взрывы, дом сгорел почти полностью.
Новости России

76-летняя женщина с 6-летним внуком погибли в Мособласти во время атаки ВСУ

В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. К счастью, больше пострадавших во время атаки беспилотников не было. 
Общество

На Земле началась магнитная буря

Учёные зафиксировали слабую магнитную бурю уровня G1. Это событие происходит на фоне ухудшения геомагнитной ситуации
Новости России

Причиной гибели ребенка при ударе БПЛА в Воскресенске стала роковая случайность

Мальчик, погибший вместе с прабабушкой при ударе украинского БПЛА...
Новости мира

Трамп позволил Украине наносить дальнобойные удары по России

О разрешении на удары рассказал Кит Келлог в эфире Fox News.

Последние новости

Работы по ремонту подземного перехода у ТЦ «Барс» не приняты и не оплачены

Подрядчику направлена претензия о недостатках выполненной работы. Сейчас уточняется объем работ.

«Ростелеком» в Рязани обучил новых участников проекта «Цифровые волонтеры»

Цифровые волонтеры — это студенты и выпускники технических, инженерных и ИТ-специальностей, которые помогают людям разных возрастов осваивать современные технологии и противостоять киберугрозам.

Эксперт раскрыл истинную цель готовящейся резонансной провокации в Польше

Это такое комплексное мероприятие под эгидой единственной страшилки «русские идут»

Проверка систем оповещения населения пройдет 1 октября в Рязанской области

В регионе прозвучат сигналы электромеханических сирен. После этого на минуту будет прервано телерадиовещание для информирования о проверке.

Рязанец Максим Папенков и его команда создают мозг и нервную систему современных летательных аппаратов

Молодой коллектив специалистов, базирующийся в Рязани, разрабатывает проекты, которые стоят наряду с мировыми.

В России предложили ввести «Лекции о важном» для студентов

По мнению эксперта, «патриотизм и ценности нельзя вложить в головы лозунгами».

В Рязани отметили День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

В 2022 году, 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания документов о принятии в состав Российской Федерации новых регионов.

Активистов ветеранских организаций наградили в Рязани в преддверии Дня пожилого человека

Все они принимают активное участие в общественной жизни и в патриотическом воспитании подрастающих граждан.

Рязанские хирурги спасли пациентку, удалив смертельно опасный «флотирующий» тромб

В Рязанской областной клинической больнице успешно провели уникальную операцию по удалению флотирующего тромба из нижней полой вены.

Сотни генералов собрались в США, власти Европы замерли в страхе

Причина столь срочного и масштабного сбора неясна, что породило волну слухов.

Работницу банка в Москве могли убить из-за неприязни

Злоумышленник обезврежен и задержан. В ближайшее время его доставят в подразделение СК для допроса.

В Москве школьник-боксёр избил двух одноклассниц — Baza

По данным СМИ, конфликт начался во время перемены, когда восьмиклассник вылил детское пюре на свою одноклассницу.

Денис Боков стал наставником для участника СВО в рамках кадрового проекта «ГЕРОИ62»

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков провел рабочую встречу с Алексеем Матасовым, который стал его подопечным в рамках второго потока кадрового проекта для участников специальной военной операции «ГЕРОИ62».

Мошенники обманули 13-летнюю школьницу в Касимове: семья лишилась 90 тысяч рублей

С девочкой связалась женщина, которая представилась секретарём школы, и под предлогом восстановления электронного дневника попросила назвать код из СМС-сообщения.

В Госдуме рассказали о выплатах ко Дню пожилого человека

Нилов уточнил, что финансовая поддержка старшее поколение ждёт в Рязанской области, Ненецком автономном округе, Ямале, Приморье, Ярославской и Челябинской области.