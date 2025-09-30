Павел Малков поручил повысить уровень комфорта пациентов в стоматологических клиниках

В Рязанской области активно развивается стоматологическая служба. Об этом сообщил Губернатор Павел Малков на заседании Правительства региона, которое состоялось 30 сентября.

Малков отметил, что за последние два года удалось достичь значительных результатов в этой сфере, включая оснащение стоматологических кабинетов современным оборудованием.

«Обновлено более 100 устаревших установок по всей области, в том числе в отдаленных районах. Установили в первой стоматологической поликлинике дентальный микроскоп. Это тоже новый шаг, новый уровень работы. Обучили специалиста. Летом открыли филиал детской стоматологической поликлиники в Дашково-Песочне Рязани. Сделали большой шаг вперед. В целом вывели стоматологическую службу региона на принципиально другой уровень, в том числе начали оказывать услуги по диагностике и лечению, которых раньше не было в наших медучреждениях», – сказал Павел Малков.

Александр Пшенников, заместитель Председателя Правительства и министр здравоохранения, рассказал, что в 2025 году будет завершена модернизация оборудования в кабинетах. Все 128 устаревших стоматологических установок в регионе будут заменены, и в настоящее время осталось приобрести 24 установки для медицинских учреждений Шиловского, Спасского районов, Касимовского округа и города Рязани.

Также продолжается обновление диагностического оборудования в стоматологической службе. В этом году было закуплено 6 аппаратов для раннего выявления онкологических заболеваний в полости рта. Около 900 человек уже прошли диагностику на этом оборудовании.

Сформирован план по улучшению диагностической помощи в стоматологии на ближайшие годы, особое внимание будет уделено закупке и равномерному распределению дентальных компьютерных томографов.

Павел Малков положительно оценил проделанную работу и поручил дополнительно проработать вопрос повышения уровня комфорта для пациентов, особенно детей, в стоматологических кабинетах.