Павел Малков: «Нужно решить проблему со сложностями при записи к врачу»

Губернатор Рязанской области поставил задачу решить вопросы с оказанием медицинской помощи жителям региона, в частности с записью на приём. Об этом речь шла на заседании областного правительства 31 января.

В регионе продолжается модернизация цифрового контура в здравоохранении. С 30 января в единую медицинскую информационную систему встраивается новый функционал, что облегчит её работу. Система обновляется по согласованию с Минздравом России.

О ходе этой работы Павлу Малкову доложили главы минцифры и минздрава Рязанской области Андрей Ульянов и Александр Пшенников. Обновлённая информационная система должна заработать с 1 февраля в полном объёме. Среди нововведений — электронные медкарты, вызов врача на дом, запись пациентов на приём, диспансеризацию и профилактические осмотры.

Губернатор отметил остроту проблем с оказанием медицинской помощи в регионе.

Павел Малков: «Людям приходится звонить по много раз в регистратуру, трудно найти подходящее время. Нужно решить наконец в этом году проблему со сложностями при записи к врачу и запустить кол-центр»

По словам главы Рязанской области, в ближайшие дни возможны сбои. Павел Малков попросил держать эти вопросы на постоянном контроле и оперативно отрабатывать все возникающие проблемы.