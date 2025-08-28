Павел Малков: Набережную Оки в Касимове продолжат благоустраивать

В Касимове продолжат благоустраивать набережную Оки. Об этом сообщил губернатор Павел Малков во время прямого эфира, который он проводит со здания Торговых рядов в Касимове.

Глава региона рассказал, что планы по обновлению набережной уже есть. В прошлом году работы начались: был благоустроен первый участок, появились смотровые площадки, системы видеонаблюдения и освещения. На набережной появились городские скульптуры.

По словам губернатора, он обсудил с главой округа Иваном Бахиловым ремонт моста через овраг и инженерных сетей. Проекты по этим работам будут разработаны до конца года.

Павел Малков пообещал, что благоустройство города будет продолжено и «лицо» Касимова станет ещё красивее.