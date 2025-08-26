Павел Малков: Каждый поддержанный проект направлен на комплексное благоустройство важных локаций в 6 городах Рязанской области

Каждый поддержанный проект направлен на комплексное благоустройство важных локаций в 6 городах Рязанской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом заявил губернатор Павел Малков на очередном заседании правительства Рязанской области, которое он провел 26 августа.

Глава региона напомнил, что недавно были подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сразу шесть проектов от Рязанской области были признаны победителями – это максимум, что может получить регион.

«Благодарю всех, кто готовил эти проекты и представлял их на конкурсе. Все инициативы получат федеральную поддержку по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», — сказал Павел Малков. — Это проекты из Касимова, Скопина, Сасова, Новомичуринска, Шацка, Михайлова. Каждый предполагает комплексное благоустройство важных городских локаций: парков, набережных, пешеходных маршрутов. Работы начнутся в следующем году».

Губернатор поручил главам этих муниципалитетов, руководителям профильных региональных министерств держать на контроле вопросы реализации проектов благоустройства, обеспечить организацию всех необходимых работ на достойном уровне.

Павел Малков также добавил, что проект г.Ряжска, которому не хватило буквально несколько баллов для победы на этом конкурсе решено поддержать на региональном уровне. Губернатор подчеркнул, что в бюджете на 2026 год необходимо предусмотреть такое финансирование и качественно реализовать в Ряжске проект создания детского парка «Орлёнок».

«Сейчас практически все районы вовлечены в вопросы благоустройства. Пользуются возможностями национального проекта «Инфраструктура для жизни». И, конечно, мы не ограничиваемся только этим проектами-победителями во всероссийском конкурсе. У каждого муниципалитета есть интересные идеи, локации, которые уже благоустраиваются и развиваются, объединяются с другими общественными территориями. В Рязани продолжает создаваться большой маршрут «Рязань пешеходная». Сейчас вся область в целом активно двигается в направлении благоустройства», — подчеркнул Павел Малков.