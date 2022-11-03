Павел Малков: Будем добиваться полного закрытия полигона в Турлатове

Губернатора Рязанской области Павел Малков прокомментировал решение Октябрьского районного суда относительно свалки в Турлатове.

— Есть первые результаты. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а суд наложил арест на имущество собственников полигона, запретил пользоваться и распоряжаться объектом. Впереди ещё много работы, – сказал глава региона.

Он напомнил, что проблема вывоза токсичных отходов на свалку в Турлатово длится уже много лет. Проводились многочисленные проверки, выносились судебные решения, однако на полигон до сих пор поступают опасные отходы.

В начале июля 2022 года Павел Малков обследовал полигон и заявил: важно добиваться его полного закрытия. В этом направлении была проведена большая работа. Следственное управления СК России по региону возбудило уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами. Следователи установили, что в сооружениях, составляющих полигон, находится более 300 тысяч тонн отходов различных классов опасности. Это влияет на экологическую обстановку, создаётся угроза природе и человеку.

В настоящее время решениями Октябрьского районного суда Рязани на имущество собственников сооружений наложен арест. Им запрещено пользоваться и распоряжаться объектами, судом наложен запрет на прием, размещение, хранение и иное обращение с опасными отходами.

— Дело обязательно доведем до конца. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы свалку опасных отходов снова открыли. Будем добиваться закрытия полигона в Турлатове, с исключением любой возможности возобновления работы, — заявил Малков.

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