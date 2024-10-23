Павел Малков 22 октября провел заседание правительства Рязанской области

22 октября Губернатор провел очередное заседание Правительства региона, на котором заслушал отчеты руководителей министерств и муниципальных образований об исполнении поручений и работе по обращениям граждан в социальных сетях. Павел Малков также потребовал доложить о работе по пуску тепла в жилые дома.

Губернатор поднял тему подачи тепла в Рязани и других муниципалитетах. Как доложил министр ТЭК и ЖКХ области Артем Уворвихвост, на сегодняшний день тепло подано во все объекты социальной сферы и на 99,5% – в многоквартирные дома. Проблемы вызваны нештатными ситуациями во время пусконаладочных работ, а также нарушенными сроками плановых работ, проводимых по линии Фонда капитального ремонта. В этом году их объем масштабный: если за весь период с 2014 по 2023 гг. выполнен капремонт 76 конструктивных элементов теплоснабжения, то на этот год законтрактовано 224 – в три раза больше. Необходимые меры принимаются, тепло в дома придет на этой неделе. Подробно о ситуации по Рязани доложил заместитель главы администрации города Михаил Ромодин.

Губернатор Павел Малков поручил держать вопрос с пуском тепла на особом контроле. «Приоритетные задачи: запустить тепло максимально быстро и сделать соответствующие выводы, которые нужно учесть при планировании работ на следующий год. Подрядчикам, которые не справились – выставить максимальные претензии. За каждым не исполненным контрактом стоят люди, которые не получили отопления в нужное время», – подчеркнул он. Глава региона добавил, что перерасчет платы за отопление должен быть сделан своевременно и качественно. Он будет произведен автоматически.

По поручению Губернатора скорректирована работа светофоров для уменьшения заторов на пр. Шабулина, что позволило снизить пробки на 50-70%. Модернизированные в рамках реконструкции проезда светофоры на пересечении с улицами Московское шоссе, Октябрьская, Пирогова и Бирюзова подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением Рязани. При необходимости в их работу будут вноситься дополнительные изменения.

Проработан вопрос строительства межпоселкового газопровода и внутрипоселковых газораспределительных сетей, необходимых для газификации с. Нюховец Скопинского района. Об этом просили местные жители. Объект дополнительно включен в программу Газпрома. В настоящее время все работы завершены. Принимаются заявки от людей на подключение домов к газораспределительным сетям. Губернатор поручил администрации района держать тему на контроле. Он также обратил внимание руководителей всех муниципалитетов на необходимость постоянной разъяснительной работы с людьми по программе социальной догазификации, в том числе по мерам поддержки.

В Рязани в ближайшее время будет отремонтировано перильное ограждение деревянного моста через ручей Быстрец. Также в этом году по программе поддержки местных инициатив завершится ремонт бетонного моста.

Глава региона обратил внимание на благоустройство пешеходных зон в Сапожке, в том числе по улице Пушкарской. Он поручил куратору муниципалитета, министру сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрию Филиппову, взять вопрос на контроль и вместе с районом работать над его решением. Павел Малков подчеркнул, что при благоустройстве следует придерживаться комплексного подхода.