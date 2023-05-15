Патрульные полицейские нашли потерявшуюся 4-летнюю девочку в Рязани

Сотрудники ППСП разыскали 4-летнюю девочку, которая потерялась во время прогулки в Рязани. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

13 мая автопатруль отдельного батальона ППСП получил от дежурного офицера сведения о пропаже ребёнка. Сообщалось, что потерялась 4-летняя девочка, гулявшая во дворе дома на улице Бирюзова.

Наряд патруля немедленно приехал по адресу, опросил маму пропавшего ребёнка и местных жителей. Собрав нужную информацию о внешности и поведении девочки, правоохранители начали поиск.

Ребёнка нашли в лесопосадке недалеко от дома через 20 минут и вернули маме.

Предварительно, женщина гуляла с дочкой во дворе и в какой-то момент отвлеклась. Девочка заигралась и ушла со двора незаметно для взрослых. Оставшись одна, девочка испугалась и остановилась. Вскоре её обнаружили полицейские.

Передав ребёнка маме, патрульные вернулись на свой маршрут.