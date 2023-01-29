Патруль задержал в Рязани объявленного в федеральный розыск мужчину

В Рязани сотрудники ППСП задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

На улице Октябрьской полицейские заметили прохожего, который вёл себя странно: размахивал руками, его походка была неуверенной, а одежда — грязной. На вопросы правоохранителей мужчина отвечал невнятно, своё имя назвать не мог.

Патрульные препроводили гражданина в полицейский отдел для установления личности. Проверка по информационным базам показала, что этот 43-летний рязанец обвиняется в краже, скрывается от суда и объявлен в федеральный розыск.