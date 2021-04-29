Патриарх рассказал, кого из мирян ждет отлучение от Церкви

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прочёл проповедь в храме Христа Спасителя в Москве. Во время неё он рассказал, кого из мирян ждёт отлучение от Церкви, сообщает РИА Новости.

По словам Кирилла, отлучаются люди, которые отказываются от участия в таинстве Евхаристии или причастия. Напрямую это не провозглашается, но «это не значит, что оно не происходит на небесах», заявил священник.

Патриарх отметил, что если человек называет себя христианином, но уклоняется от причастия, то он уклоняется от общения с Церковью, а значит подлежит отлучению.