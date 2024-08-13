Пассажирка пострадала в ДТП на Восточной окружной дороге Рязани

12 августа, около 17:55, на Восточной окружной дороге возле дома 58/24 в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Водитель автомобиля ВАЗ 2109, 38-летний житель города Рязани, столкнулся с автомобилем «Дэу Нексия», которым управлял 55-летний мужчина.

В результате аварии 55-летняя пассажирка автомобиля «Дэу» получила различные травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.