Четверг, 13 июня, 2024

Партнеры «Кадров для инвесторов» работают над повышением корпоративной культуры

Автор: 7info

Опубликовано

13 июня состоялась образовательная сессия для кадровых служб рязанских инвестпредприятий. Ее организатором выступила региональная Корпорация развития.

Участники изучили роль и способы усиления HR-бренда для привлечения кадров на свои предприятия. В первом тренинге от эксперта по стратегическому менеджменту Екатерины Гераскиной работали команды, в состав которых вошли сотрудники «КОРМЭЛЛ – Развитие», «Серверные технологии», «СтальСтройТехнологии», НПП «Александр», «Тепловодохран» и «Эра».

«Наша задача сегодня – организовать обмен практическим опытом кадровой работы участников сессии, найти самые «простые, быстрые, дешевые» способы облегчить ее, в том числе с помощью Корпорации развития, – отметила Екатерина Гераскина. – Среди поступивших предложений есть довольно интересные идеи, например, по взращиванию кадров».

Второй тренинг Корпорация развития проведет для представителей инвесторов, которые также захотели повысить кадровую привлекательность своих компаний. В общей сложности обучение смогут пройти более десяти инвестиционно ориентированных предприятий Рязанской области, ставших партнерами «Кадров для инвесторов» — так называется межведомственный проект, стартовавший летом 2022 года, под кураторством региональной Корпорации развития. Цели проекта – обеспечить компанию, реализующую инвестпроект на территории области, профильными кадрами, а также гарантировать перспективным студентам возможность трудоустройства по специальности еще на этапе учебы.

Сегодня в проектных мероприятиях задействованы все колледжи и техникумы, ведущие вузы региона, а также партнеры Корпорации: Центр занятости населения и Центр опережающей профподготовки, 17 региональных инвесткомпаний. Они получают всестороннюю поддержку в
организации профориентационной работы: создании «целевых» программ обучения, проведении презентаций, тематических ярмарок вакансий, ознакомительных экскурсий и профтуров на инвестпредприятия и других мероприятий.

С начала проекта более 120 рязанских студентов прошли учебную и производственную практику в региональных инвесткомпаниях, порядка 500 старшеклассников и 1000 студентов посетили площадки инвесторов. Около 150 из них получили трудоустройство на летний период. В общей сложности по итогам проектной работы закрыто 60 вакансий.

Партнеры «Кадров для инвесторов» работают над повышением корпоративной культуры
Партнеры «Кадров для инвесторов» работают над повышением корпоративной культуры
Партнеры «Кадров для инвесторов» работают над повышением корпоративной культуры
Партнеры «Кадров для инвесторов» работают над повышением корпоративной культуры
Партнеры «Кадров для инвесторов» работают над повышением корпоративной культуры
Партнеры «Кадров для инвесторов» работают над повышением корпоративной культуры
Партнеры «Кадров для инвесторов» работают над повышением корпоративной культуры
Партнеры «Кадров для инвесторов» работают над повышением корпоративной культуры
Партнеры «Кадров для инвесторов» работают над повышением корпоративной культуры

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