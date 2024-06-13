Партнеры «Кадров для инвесторов» работают над повышением корпоративной культуры

13 июня состоялась образовательная сессия для кадровых служб рязанских инвестпредприятий. Ее организатором выступила региональная Корпорация развития.

Участники изучили роль и способы усиления HR-бренда для привлечения кадров на свои предприятия. В первом тренинге от эксперта по стратегическому менеджменту Екатерины Гераскиной работали команды, в состав которых вошли сотрудники «КОРМЭЛЛ – Развитие», «Серверные технологии», «СтальСтройТехнологии», НПП «Александр», «Тепловодохран» и «Эра».

«Наша задача сегодня – организовать обмен практическим опытом кадровой работы участников сессии, найти самые «простые, быстрые, дешевые» способы облегчить ее, в том числе с помощью Корпорации развития, – отметила Екатерина Гераскина. – Среди поступивших предложений есть довольно интересные идеи, например, по взращиванию кадров».

Второй тренинг Корпорация развития проведет для представителей инвесторов, которые также захотели повысить кадровую привлекательность своих компаний. В общей сложности обучение смогут пройти более десяти инвестиционно ориентированных предприятий Рязанской области, ставших партнерами «Кадров для инвесторов» — так называется межведомственный проект, стартовавший летом 2022 года, под кураторством региональной Корпорации развития. Цели проекта – обеспечить компанию, реализующую инвестпроект на территории области, профильными кадрами, а также гарантировать перспективным студентам возможность трудоустройства по специальности еще на этапе учебы.

Сегодня в проектных мероприятиях задействованы все колледжи и техникумы, ведущие вузы региона, а также партнеры Корпорации: Центр занятости населения и Центр опережающей профподготовки, 17 региональных инвесткомпаний. Они получают всестороннюю поддержку в

организации профориентационной работы: создании «целевых» программ обучения, проведении презентаций, тематических ярмарок вакансий, ознакомительных экскурсий и профтуров на инвестпредприятия и других мероприятий.

С начала проекта более 120 рязанских студентов прошли учебную и производственную практику в региональных инвесткомпаниях, порядка 500 старшеклассников и 1000 студентов посетили площадки инвесторов. Около 150 из них получили трудоустройство на летний период. В общей сложности по итогам проектной работы закрыто 60 вакансий.