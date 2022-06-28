Партия «Родина» выдвинула на выборы губернатора Рязанской области Андрея Ерёменко

Региональное отделение партии «Родина» приняло решение выдвинуть на выборы губернатора Рязанской области Андрея Ерёмина. Об этом сообщает сайт партии.

Решение принято единогласно на общем собрании отделения, прошедшем 27 июня.

Ерёменко руководит региональным отделением, его кандидатуру согласовало бюро президиума Верховного совета партии.

Выборы губернатора Рязанской области пройдут 9–11 сентября. Два кандидата — врио губернатора Павел Малков (ЕР) и депутат облдумы Наталья Рубина (Партия пенсионеров) уже подали документы в Избирком. КПРФ выдвинет на выборы Дениса Сидорова, «СР — За правду» — Григория Парсентьева.