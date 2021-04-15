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Четверг, 15 апреля, 2021
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Парень убил прыжком на шею знакомую, которая плохо влияла на его девушку

Никита Брыкин
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Парень убил прыжком на ее шею знакомую, которая плохо влияла на его девушку

Перед судом предстанут двое жителей Смоленской области, которые обвиняются в убийстве знакомой, пишет портал «Kazan First».

В августе 2019 года компания из четырех человек отправилась на отдых: двое парней и две девушки. Они остановились на участке автодороги «Гагарин – Кожино». Друзья распивали спиртное, однако в какой-то момент одна из дам уснула в машине.

Тогда 32-летний ранее неоднократно судимый мужчина и 21-летний парень, который на тот момент был несовершеннолетним, решили проучить вторую девушку, которая якобы негативно влияла на его спящую подругу.

Злоумышленники попросили жертву выйти из машины на улицу, чтобы «поговорить по душам». В итоге парни отвели знакомую в лес, прихватив с собой трос для буксировки, поставили ее к дереву и начали душить.

Когда девушка упала на землю, старший обвиняемый взял часть дерева, положил на шею жертве и прыгнул. В итоге она скончалась на месте случившегося. После этого приятели спешно забросали тело фрагментами деревьев и скрылись.

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