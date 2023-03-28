Парень избил ногами девушку в подъезде дома в Воронеже

В Воронеже молодой человек жестоко избил ногам девушку в подъезде жилого дома. Пост опубликовала группа «Подслушано Воронеж».
По словам анонимного пользователя ВК, инцидент случился в микрорайоне Боровое в доме №93/2 по улице Фёдора Тютчева в ночь с 26 на 27 марта. Попавшие на видео люди живут в квартире по социальному найму.
Автор сообщения отмечает, что они регулярно устраивают пьянки и дебоши. И таких людей в доме много.
Пользователь соцсети просит власти обратить внимание на сложившуюся ситуацию.
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