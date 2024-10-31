Жилой комплекс «Еврокласс-4», который строится в Кальном, отличается шикарными видами на пойму Оки. Чтобы жильцы могли ощутить всю красоту природы, на 20-25 этажах установлены панорамные окна. Но не те, к которым мы привыкли.

В первую очередь витражное окно должно быть безопасным. Поэтому в стандартном варианте оно ограждается металлическим поручнем. Строительная компания «Зелёный сад» решила пойти другим путём. Нижняя часть окна изготовлена из закалённого стекла и алюминиевого профиля. Верхняя — из стандартного стекла и пластика. Обе части окна выполнены в едином стиле, поэтому жильцы не заметят разницы.

Витражи с усиленной нижней частью конструкции изготавливаются на собственном производстве «Зелёного сада». Поэтому строительная компания полностью отвечает за безопасность такого окна. Жильцам остаётся лишь любоваться видом, греться в лучах солнца, встречать рассветы и закаты…

Квартиры в ЖК «Еврокласс-4» ещё есть в продаже. В том числе — с панорамными окнами. Торопитесь приобрести квартиру которая подарит вам новый взгляд на мир! Все подробности в отделе продаже ГК «Зелёный сад»: +7 (4912) 77-77-77.

Застройщик

ООО СЗ ЗЕЛЕНЫЙ САД — УЮТ

Группа компаний

Зеленый сад

Проектная декларация № 62-000341 от 09.10.2024

Дата публикации проекта 24.06.2022

Подробности на сайте наш. дом.рф.

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