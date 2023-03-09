Отмечавшему 8 Марта мужчине прострелили половой орган

В посёлке Большое Руново городского округа Кашира Московской области празднование Международного женского дня завершилось стрельбой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

69-летний мужчина после обильного застолья с алкоголем возвращался домой. Около калитки он упал. Супруга-ровесница попыталась поднять пенсионера, но не смогла. На помощь поспешила проходившая мимо соседка, но и она едва стояла на ногах от количества выпитого алкоголя и тоже свалилась рядом.

После этого к людям подбежали собаки, одна из которых укусила соседку за ногу. Женщина убежала и через 5 минут вернулась уже с сильно пьяным мужем, который прихватил с собой гладкоствольное ружьё.

Мужчина дважды выстрелил в воздух с криками: «Я сейчас здесь всех поубиваю», после чего выстрелил в сторону супругов-пенсионеров. Женщине повезло, пуля попала в металлическую пуговицу на её куртке и срикошетила. А вот её мужу выстрел пришёлся в пах, пуля повредила детородный орган.

Стрелок пригрозил расправиться с ещё одной соседкой, наблюдавшей за происходящим со стороны, но стрелять не стал.

Раненого пенсионера прооперировали, жизнь пациента вне опасности.

Стрелявший ответить на вопрос полиции, зачем он это сделал, не смог. Говорит — был сильно пьян.