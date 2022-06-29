Открытый турнир по пляжному волейболу прошёл в Рязани

Турнир по пляжному волейболу «Спорт против наркотиков» состоялся 28 июня на площадках ТЦ «Премьер». Мероприятие посвятили Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом.

Об этом пишет сайт городской администрации.

Участвовали в состязаниях девушки и юноши 2008 года рождения и младше как из Рязани, так и из Рязанской области. Начальник управления по физкультуре и массовому спорту администрации Кирилл Сосунов поздравил спортсменов с началом турнира и пожелал удачи командам.

Среди юношей лидировали воспитанники спортшколы «Единство» Максим Мошнин и Олег Осипов. У девушек победила команда спортшколы «Единство» Элеонора Кузнецова и Алина Семёнова.

Победителям и призёрам вручили медали и грамоты городского управления по физической культуре и массовому спорту.