«Открытие Авто»: большинство российских автомобилистов предпочтут бензин и электричество газу

По результатам опроса* «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») большинство россиян (42%) предпочтут в будущем ездить на автомобиле с бензиновым и дизельным двигателями, еще треть высказались в пользу электрокаров. При этом большинство связывает дальнейшее развитие автотранспорта на газе от цен на газомоторное топливо, а более половины опрошенных назвали его главным достоинством экономичность.

42% россиян в будущем предпочли бы ездить на классическом бензиновом или дизельном авто: чаще других так отвечали сибиряки (47%). Такой же ответ дали и 47% женщин. Еще 30% опрошенных хотели бы ездить на электрокаре. Это в основном молодые водители 26-40 лет, жители Санкт-Петербурга, Урала — по 37% и Южного федерального округа (38%). 10% респондентов в качестве транспортного средства будущего указали автомобиль на солнечной энергии, 8% — на водороде и лишь 7% — на газе.

Оценивая достоинства и недостатки автомобилей на газомоторном топливе, половина респондентов (51%) выделяет их экономичность. Так считают преимущественно в Поволжье (60%), на Северном Кавказе (71%) и Урале (62%). Четверть опрошенных отмечают экологичность газомоторного топлива. Каждый шестой (16%) считает, что достоинств у газа как топлива для авто нет. Только 4% опрошенных указали на простоту в обслуживании и ремонте и 3% — на плавную работу двигателя.

Главный недостаток автомобилей на газомоторном топливе, по мнению 41% россиян — опасность утечки газа и взрыва при неправильной эксплуатации. Чаще этот пункт отмечали жители Дальнего Востока и Урала (47% и 46% соответственно), а также женщины (48%). На нехватку газозаправочных станций указали 15% респондентов. Больше всего – дальневосточники (28%) и жители центральных регионов России (20%). Высокую стоимость газобаллонного оборудования и его установки отмечают 13% опрошенных.

42% россиян полагают, что будущее газомоторного транспорта зависит от цен на топливо. Чаще всего так высказывались жители Поволжья (50%), Урала (49%) и Северного Кавказа (48%). Четверть респондентов (26%) считает, что автомобилей на газе станет больше: такая точка зрения больше всего распространена на Северном Кавказе (38%). Противоположного мнения придерживаются 23% опрошенных, значимо больше петербуржцы (33%) и москвичи (31%). Только 8% респондентов согласны с тем, что перевод автомобилей на экологически чистое топливо будет зависеть от государственных субсидий.

В то же время 43% респондентов затруднились сравнить конкурентоспособность автомобилей на газомоторном топливе с машинами с обычными двигателями и электрокарами. Так ответили преимущественно женщины (51%). Треть опрошенных (34%) считают, что авто на газе будут альтернативой транспорту с другими видами топлива. Такой точки зрения чаще всего придерживались на Северном Кавказе (49%). О том, что все автомобили будут использовать электродвигатели, высказались 23% опрошенных, больше всего на Дальнем Востоке (31%), в Москве (31%) и Южном федеральном округе (28%).

* Опрос проводился 3-9 апреля 2023г. среди 1520 респондентов в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.