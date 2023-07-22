Суббота, 22 июля, 2023
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Отдых в Тайланде: стоимость перелёта, особенности местной валюты и такси и несколько вкусных лайфхаков

7info7


Самолёты, не смотря на усилия всевозможных «санкционных пакетов» с ограничением поставок по запчастям, продолжают исправно летать. Одним из востребованных и полюбившихся направлений у россиян остается Азия, а точнее Королевство Таиланд. Перелет в две стороны «туда-обратно» из Москвы в Бангкок на лето-осень обойдется от 49 000 рублей. Пакетные туры предлагают ассортимент с прямыми перелётами и различным сроком путевки на любой вкус и кошелек. А кто-то предпочитает бронировать отдых самостоятельно, не через агентство. С особенностями и нюансами отдыха с корреспондентом 7info поделился эксперт туристической отрасли Роман, проживающий в Стране улыбок и Сабая (тайск. – «комфортный», символизирует состояние умиротворения и спокойствия).

Валюта

Котировки неумолимо растут, и если когда-то рубль не уступал бату по крепости, то сегодня сдает позиции: 1 THB =2,66 RUB по ЦБ. С долларом ситуация в обратную сторону 1USD — 34 THB.
Поэтому путешественники, которые смогут воспользоваться долларами без предварительной конвертации с рублей, останутся в плюсе.
Доллары и евро по старой доброй традиции принимают любые обменные пункты на территории курортных зон и города, но остерегайтесь аэропорта – это место не исключение, как и для большинства стран, где курс будет невыгодным.

Официальный обмен рубля не пользуется спросом, поэтому придется постараться, чтобы найти заветную табличку «Exchange money, RUB». Рассчитывать на приятный курс не стоит.
Есть и другой вариант: приехать с рублёвой банковской картой (а точнее с рабочим Сбербанк, Тинькофф и т.д. приложением на телефоне) и через телеграмм-чат найти посредника, который произведет вам обмен не только рублей, но и криптовалюты на баты. Схема простая: вы переводите на карту указанную сумму, а баты получаете наличными. В связи с непростой мировой ситуацией наши соотечественники осваивают новые территории и предусмотрительно расширяют сферы заработка. Таиланд очень комфортен для жизни, поэтому пользуется спросом у экспатов.

Платежная система UnionPay позволяет снимать деньги в местных банкоматах, на это стоит обратить внимание. 15 июля 2023 года министры иностранных дел России и Таиланда обсудили возможность использования карт системы «Мир» на территории Королевства, на этом пока все. Карты Visa, Mastercard от российских банков не работают.

Погода

Если для России лето ассоциируется с теплом, то для Азии – с приходом муссонов и обильных осадков. Таиланд — не исключение. С июня по август дожди идут нечасто, но каждый день и достаточно обильно. Периодически находят циклоны, сопровождаемые сильными ветрами и бушующим морем. В зависимости от пляжей можно выбрать время, чтобы искупаться, главное ориентироваться на более закрытые и спокойные бухты. Близость к экватору выдает среднегодовые показатели температуры в 28-30 градусов, поэтому замерзнуть точно не получится.

Среди туристов можно встретить людей со всего мира, но азиаты преобладают: сказывается близость Кореи, Японии и Китая.

Уровень цен

Если ориентироваться на стоимость в батах, то все выглядит достаточно демократично. Так, кокос можно купить за 40 бат (с учетом, что его можно выпить и съесть мякоть). А средняя порция популярного уличного блюда пад-тай, обжаренной рисовой лапши с овощами, морепродуктами или курицей, варьируется в пределах 70 бат. Нарезанные порционные брикеты с фруктами – 50 бат.

Качество еды в придорожной мокашнице, похожей на полевую кухню, будет ничем не хуже подачи в ресторане. А ещё в разы дешевле. Тайская национальная еда отличается отменным вкусом и качеством. Помимо этого, фудкорты со свежими продуктами выставляют на ночных рынках, которые присутствуют чуть ли не в каждом районе. Для любителей продлить свой отдых предусмотрена аренда жилья. В сезон дождей наблюдается спад в спрос, поэтому цены идут на понижение. Стоимость аренды в месяц отдельного дома начинается от 15 000 бат и зависит от количества спален, этажности, района, а также наглости того, кто сдает – непосредственный владелец или риэлторское агентство. В первом варианте объявления как правило размещают в соцсетях, во втором — через официальные сайты с взиманием комиссии за услуги. Таунхаусы стартуют от 12 000 бат. Наиболее популярное размещение – это кондоминиум, квартира на территории жилого комплекса, включающего в себя общие зоны пользования для жильцов: бассейн, лондри (прачка), спортивный зал, различные комнаты (зоны) отдыха, средняя стоимость 7000 бат.

Передвижение

Приятной новинкой для отдыхающих стало доступность сервиса такси по средству приложений inDrive, Bolt, GrabTaxi. Очень удобно и сразу с расчетом цен. Ко всему прочему, есть отдельная услуга мототакси inDrive, что сравнительно быстрее, маневреннее на небольших расстояниях. Только не забудьте дождевик. Местный колорит по-прежнему дополняют тук-тук – такси, но это служит больше развлечением для иностранцев, готовых переплачивать за яркие краски и атмосферу.

Отдых в Тайланде: стоимость перелёта, особенности местной валюты и такси и несколько вкусных лайфхаков
Отдых в Тайланде: стоимость перелёта, особенности местной валюты и такси и несколько вкусных лайфхаков
Отдых в Тайланде: стоимость перелёта, особенности местной валюты и такси и несколько вкусных лайфхаков
Отдых в Тайланде: стоимость перелёта, особенности местной валюты и такси и несколько вкусных лайфхаков
Отдых в Тайланде: стоимость перелёта, особенности местной валюты и такси и несколько вкусных лайфхаков
Отдых в Тайланде: стоимость перелёта, особенности местной валюты и такси и несколько вкусных лайфхаков

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