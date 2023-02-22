Отцы смогут направлять маткапитал на накопительную пенсию

Правительство РФ поддержало законопроект о праве отцов на получение накопительной пенсии за счет маткапитала. Это следует из проекта заключения кабмина, с которым ознакомились «Известия». Сейчас они не могут использовать средства на эти цели, как матери.
В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что «предлагаемые законопроектом изменения приравняют мужчин (отцов) ребенка (детей) в праве распоряжения (семейным) капиталом в целях формирования накопительной пенсии».
Фактически отец получает все те же возможности для использования средств, сказала она. К ним относятся улучшение жилищных условий, обучение детей, ежемесячная выплата, помощь детям с инвалидностью и формирование накопительной пенсии мамы. Но сегодня из-за того, что последний вариант называется пенсией матери, отцы не могут воспользоваться этим правом, подчеркнула Буцкая. Логично им его вернуть, сказала депутат.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:Отцам долг: маткапитал на накопительную пенсию смогут направить оба родителя
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