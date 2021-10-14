10.3 C
Рязань
Четверг, 14 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюПроисшествияНовости происшествия убийства

Отчим совершил ритуальное убийство мальчика ради любовницы

7info

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

РЕН ТВ сообщил подробности ритуального убийства 15-летнего подростка под Рязанью.

Напомним, труп жителя посёлка Учхоз Стенькино Рязанского района найден вечером 13 октября. По подозрению в убийстве задержаны бывший отчим молодого человека и его знакомая.

По данным СМИ, подозреваемого зовут Владислав Цикунов, с матерью подростка он развёлся и практически не бывал дома, хотя половина строения по суду принадлежала ему.

У мужчины появилась новая возлюбленная — мастер спорта по арчери-биатлону Мария Корнеева. РЕН пишет, что новая пассия была готова помочь Владиславу вернуть мать погибшего мальчика. Для этого и нужно было совершить кровавый ритуал.

Сообщается, что девушка рассказала о случившемся следователям, её любовник лишт подтвердил рассказ.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,722ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]