Отчим совершил ритуальное убийство мальчика ради любовницы

РЕН ТВ сообщил подробности ритуального убийства 15-летнего подростка под Рязанью.

Напомним, труп жителя посёлка Учхоз Стенькино Рязанского района найден вечером 13 октября. По подозрению в убийстве задержаны бывший отчим молодого человека и его знакомая.

По данным СМИ, подозреваемого зовут Владислав Цикунов, с матерью подростка он развёлся и практически не бывал дома, хотя половина строения по суду принадлежала ему.

У мужчины появилась новая возлюбленная — мастер спорта по арчери-биатлону Мария Корнеева. РЕН пишет, что новая пассия была готова помочь Владиславу вернуть мать погибшего мальчика. Для этого и нужно было совершить кровавый ритуал.

Сообщается, что девушка рассказала о случившемся следователям, её любовник лишт подтвердил рассказ.