От «русской Трои» до инноваций в промышленности: в Рязанской области стартует акция «Достижения России»

11 января в 11:00 в Рязанском государственном медицинском университете им. академика И.П. Павлова с лекцией выступит депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов. Встреча откроет марафон лекций «Достижения России» в Рязанской области. Мероприятия акции являются частью образовательной программы Международной выставки-форума “Россия” и проводятся Российским обществом «Знание» в треке Знание.Лекторий при поддержке региональных властей.

В рамках Выставки “Россия” на ВДНХ с 9 ноября 2023 года по 14 января 2024 года проходят Дни регионов: лекции, мастер-классы и презентации о достижениях каждого субъекта страны. Параллельно с Днем региона на ВДНХ непосредственно в самом субъекте запускается недельный марафон лекций Общества «Знание» в рамках акции «Достижения России». В роли лекторов выступают представители государственных и общественных организаций, деятели культуры и спорта, профессорско-преподавательский состав вузов.

11 января в Рязани лектором для студентов РязГМУ станет депутат Государственной Думы, Первый заместитель председателя комитета по обороне Андрей Красов. Эксперт расскажет слушателям о культурной, промышленной, сельскохозяйственной и медицинской отраслях, которые активно развиваются в области. Участники лекции смогут задать свои вопросы депутату Государственной Думы и познакомиться с возможностями, открывающимися в регионе для молодых людей.

19 января пройдет еще одна лекция в рамках акции «Достижения России», которую прочитает Наталья Загрина, директор мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова. Посетители музея узнают о жизни, вкладе в науку и развитие Рязанской области, который сделал Иван Петрович Павлов.

«Образовательная программа Выставки “Россия” расширяется, выходит за пределы ВДНХ и охватывает все 89 регионов страны. Мы, как генеральный партнер образовательного контура, хотим рассказать об успехах и достоянии каждого субъекта не только в рамках Дней регионов на Выставке, но и непосредственно на местах с помощью Всероссийской акции “Достижения России”. Мне кажется, это очень важно, ведь каждый гражданин страны должен знать и гордиться историей своей Родины и великими соотечественниками», — поделился генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Всего в рамках акции запланировано более 1500 лекций о традициях, культуре, экономике, научном потенциале 89 субъектов, а также вкладе каждого из них в развитие России. Общество «Знание» является генеральным партнером образовательной программы Международной выставки-форума “Россия”, которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ с участием всех субъектов страны.