От Подмосковья до Ямайки: куда ездили россияне в мае

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Tele2 определил наиболее популярные места отдыха своих абонентов в мае. Среди самых посещаемых российских городов оказались Москва, Краснодар и Санкт-Петербург. При этом возрос интерес россиян к загородным поездкам и посещению областных населенных пунктов.

Самым популярным туристическим городом среди абонентов Tele2 стала Москва. Столицу посетило на треть больше жителей разных уголков страны, чем в мае прошлого года. Также центром притяжения для клиентов оператора стали Краснодар и Республика Адыгея – в этих местах рост числа туристов составил 56% год к году. Топ-3 городов замыкает Санкт-Петербург, в котором побывало на 27% больше клиентов, чем в прошлом году. Популярностью среди абонентов Tele2 в мае пользовались и такие города, как Владимир, Калуга, Тула, Воронеж, Нижний Новгород и Тверь.

Несмотря на ограничения в перемещениях между странами, связанные с пандемией, абоненты выбрали для поездок более чем 170 государств и территорий. Больше всего клиентов оператор зарегистрировал в Белоруссии, Украине, Казахстане, Германии и Эстонии. Удалось абонентам Tele2 добраться и до таких экзотических мест, как остров Джерси, Фарерские острова, Ямайка, Гибралтар, Монако, Мексика, Кюрасао и Мадагаскар.

За первые недели мая абоненты Tele2 скачали почти 4 400 Тб в международном роуминге и в поездках по стране, что более чем в 2 раза превышает трафик за аналогичный период прошлого года