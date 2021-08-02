От коронавируса умерла Татьяна Евгеньевна Потапова

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Ушла из жизни сотрудник пресс-службы рязанской областной Думы Татьяна Евгеньевна Потапова….. Нет слов, чтобы выразить боль, которую испытывает от потери каждый, кто лично знал этого человека.

Высококлассный профессионал, журналист, женщина, которая при любых жизненных обстоятельствах улыбалась.

Она была не просто коллегой. К ней можно было обратиться по любому житейскому вопросу, каждый её совет был бесценен.

Редакция «7 info» скорбит и выражает соболезнования родным и близким.

О месте и времени прощания сообщим позже.