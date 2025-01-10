В январе Рязанский музыкальный театр приглашает зрителей на яркие и запоминающиеся постановки, которые обещают не только развлечь, но и дать пищу для размышлений.

«Дубровский» (12+)

Даты: 17 января в 19:00, 18 января в 18:00, 19 января в 18:00

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«Дубровский» – это история, затрагивающая вечные темы дружбы и предательства, любви и разлуки. В центре сюжета находится извечный конфликт отцов и детей, столкновение разных социальных классов, а также высвечивание быта и нравов провинциальных помещиков. Мюзикл сочетает в себе музыкальные и хореографические элементами, которые создают образы, позволяющие по новому взглянуть на многим известную классику.

«Труффальдино из Бергамо» (12+)

Даты: 24 января в 19:00, 25 января в 18:00, 26 января в 18:00

Действие этого мюзикла переносит зрителей в атмосферу XVIII века, в Венецию. Главный герой Труффальдино – ловкий и озорной юноша, который сбежал в богатый город из бедного Бергамо. В погоне за счастьем он становится слугой у загадочного Федерико Распони, который, как оказывается, на самом деле является его переодетой сестрой Беатриче. Она, рискуя своей жизнью, пытается разыскать своего возлюбленного Флориндо, обвиненного в злодеянии.

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«Бременские музыканты» (6+)

Завершает январскую программу мюзикл «Бременские музыканты», который состоится 31 января в 19:00. Этот спектакль понравится как взрослым, так и детям.

Зрители погрузятся в историю о четверке друзей-музыкантов, которые отправляются в увлекательное путешествие. Вместе с Трубадуром они должны помочь ему справиться с Атаманшей и разбойниками, расположить к себе Короля и завоевать сердце Принцессы.

Не упустите возможность насладиться потрясающими постановками в Рязанском музыкальном театре.