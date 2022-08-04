Остров Сахалин – информационный детокс, морские львы, лучшие фото мира и многое другое

Россия продолжает развивать внутренний туризм и открывать новые направления. С 22 июля по пятницам компания «Аэрофлот» запустила чартерные рейсы до Южно- Сахалинска.

Чем привлекателен этот уголок планеты Земля для туристов?

На наши вопросы ответила директор туристического агентства «МК –Тревел» Мария Кокорина.

— Сахалин в сознании многих — это край Земли. Сколько стоят билеты и какова длительность перелёта?

— Сегодня мы предлагаем линейку цен. Эконом-тур на неделю с перелётом, проживанием в гостинице с завтраком и одной ознакомительной экскурсией на человека будет стоить 40 тысяч рублей. Далее цена возрастает по мере набора дополнительных опций. Время в полёте до Южно-Сахалинска составит 8 часов.

— Какой формат отдыха предполагается?

— Я бы рассматривала отдых на Сахалине – как время получения невероятных эмоций и впечатлений. Это место, в которое едут люди со всех концов планеты. Когда мы говорим Сахалин, то подразумеваем и Курильские острова. На мой взгляд, путешествию в эти края надо уделить 2 недели. Тогда можно понять и прочувствовать этот регион, полностью расположенный на островах.

Это отдых глазами. Смотреть можно всё, что связано с природой – острова вулканического происхождения, невероятное количество бухт и мысов, фотографии которых известны во всём мире. Виды закатов и рассветов на Сахалине каждый год берут призовые места на международных фотовыставках.

Кроме мысов и бухт есть огромное количество водопадов и рек. Также туристам представится уникальная возможность искупаться одновременно в Охотском и Японском море, Тихом океане.

Здесь находятся невероятные места силы, в которые стремятся паломники со всей Земли. Там не работает связь, и люди приезжают с целью вывести из себя информационный шлак.

Это девственная природа, которой в мире практически не осталось.

Это морские львы, проживающие прямо в городе. Ради этих милых и очень громких животных, проживающих всего лишь в трёх точках мира, стоит ехать на Сахалин.

Это касатки, которых можно наблюдать в живой природе.

В летний сезон здесь нужно «ловить волну» сёрфингистам, а зимой покорять вершины любителям горных лыж.

Также восторг и удивление ожидает любителей рыбной ловли. Крабы, корюшка, невероятный клёв.

— Инфраструктура готова к приёму туристов?

— Да, безусловно. Есть отели разного уровня, кемпинги, туры с палатками. Между островами налажено вертолётное сообщение, гастрономические изыски удивят самых избалованных в этом смысле туристов.

— Сколько рыбы и морепродуктов можно вывозить?

— Есть отдельные виды, которые вывозить запрещено и можно попробовать только там. Остальное можно вывозить в нормальных сувенирных объёмах.