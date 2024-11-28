Остановку «Памятник Павлову» в Рязани пока не вернут на прежнее место

В Рязани остановку «Памятник Павлову» возвращать на прежнее место пока не собираются. Эту информацию 7info подтвердили в мэрии.

Остановочный пункт перенесли от центрального входа в Нижний городской парк к зданию факультета русской филологии РГУ. Причина – проведение работ по реконструкции парка.

Всё дело в том, что благоустройства парка ещё не завершено, в ближайшее время оно продолжится. Затем будет проведено обустройство пешеходного перехода от входной группы парка до входа в Верхний городской парк.