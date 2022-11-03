Основатель Академии Вольных Путешествий Антон Кротов презентовал новый путеводитель по Пакистану

Путешествие. Какие ассоциации вызывает у вас это слово? Шум прибоя и крики чаек над Босфором, пряный запах корицы и турецкого кофе; следующий кадр – клубы пыли, дребезжащий тук-тук пытается обогнать велорикшу, девушки в сари и благовония сандала у божественного алтаря; вершина горного хребта Аибга — местное достояние Красной Поляны с зоной альпийских лугов и снежными вершинами.

Несомненно, у каждого своя картинка в голове. Туризм меняет восприятие человека, расширяет кругозор и способствует поднятию настроения. В XXI веке передвижение и логистику маршрута можно подобрать под любой финансовый запрос: будь то турпакет со стандартным недельным отдыхом, VIP-обслуживание с частным самолетом или…формат вольного исследователя со всеми вытекающими.

Антон Кротов – путешественник, посетивший более 100 стран, преимущественно, автостопом. Благодаря приобретенному опыту, выпустил порядка 60 книг, большая часть из которых относится к путеводителям. Перейдя от теории к практике, в 15 лет Антон проехал на «собаках» (электричках) от Москвы до Ленинграда, а в последующем, и по территории бескрайнего Советского Союза.

«На территории России по установленным критериям выделяю три города для комфортного проживания: Санкт-Петербург, Москва и Владивосток. Мнение сформировалось путем анализа различных факторов: транспортное сообщение, площадь территории, наличие посольств, историческое наследие и природное богатство, климат и т.д.»

В 1995 году появилось первое издание под названием «Практика Вольных Путешествий» (к 2022 текст обновлялся 11 раз), которое сегодня является настольной книгой для последователей движения АВП (Академий Вольных Путешествий), основатель все тот же Антон Кротов.

Стоит отметить, что до АВП, еще во времена СССР, в славном Ленинграде и Москве существовали несколько школ такого характера: «ПЛАС» (Петербургская Лига Автостопа, 1978 год), направленная на «спортивное» и рекордно быстрое передвижение. Столичная «Школа Автостопа» под руководством Валерия Шанина открывала для новичков Европу, кругосветку без виз в хрестоматии «Хитч-Хайкинг: автостопом по США и Европе». Особенность АВП – это активный сбор и обновление информации по всем мировым локациям в печатных и интернет ресурсах.

«Невозможно говорить об одной стране при ответе на вопрос «какая у вас самая любимая». Много классных: Папуа-Новая Гвинея, Мадагаскар, Мексика. Год из года я возвращаюсь в разные места: Киргизия, Таджикистан, Индонезия, Индия, США и т.д. Но Папуа, Судан и, наверное, Мавритания (*Исламская Республика Мавритания) – топ номер один со стороны гостеприимства, как и памирские народы (*памирцы, совокупность малых иранских народов).»

В октябре 2022 года Антон Кротов провел презентацию новой книги, посвящённой недавней поездке по Пакистану. К слову, соседа по границе – Афганистан – автор проехал не единожды.

«Когда ты отправляешься в Афганистан, особенно, если вспомнить 2002 год, – это скачок в прошлое. Многие вещи архаичны: верблюжьи караваны, поселения, в которых торгово-рыночные отношения ведутся не в денежном эквиваленте, отсутствие интернета и мобильной связи. Все очень интересно и необычно, но культурного шока не вызывает. Планирую посетить Афганистан на следующий год, дабы посмотреть, как изменения повлияли на внутреннюю ситуацию государства. Во многом «демонизирующее» влияние Запада формирует негативное представление о стране и новом режиме, но, по факту, если вести себя адекватно — не воровать, не пьянствовать, то все будет хорошо. Вот в Индонезии тоже все боялись коммунистов, свято доверяя заокеанским высказываниям.

Без сомнений, Пакистан более современен, не был оторван от цивилизации: в ходу банковские карточки, линии электропередач почти во всех населенных пунктах. По реальным цифрам намного больше людей погибает под колесами транспорта в Москве, чем от «террористических мероприятий» в Пешаваре, о которых можно услышать в новостных сводках. Численность населения Пакистана порядка 220 миллионов, из них 10 человек могут стать жертвами вышеупомянутых атак, 100 000 попадут под машину, а освещать будут лишь тех 10-рых.»

Так как корреспондент 7info приехал на встречу с известным путешественником из города Рязань, комментарий Антона Кротова появился ожидаемо:

«В Рязани бываем очень часто. Вполне комфортный для жизни город, все более «Москваобразный», приятно погулять по центру. Богат живописными окрестностями: Константиново, Касимов… Совсем недалеко Зарайск.»

В ближайших планах основателя АВП добраться до Нового года на Амазонку и успеть организовать «Дом для всех»: еще один уникальный проект, практикуемый с 2006 года в разных точках мира с целью предоставления каждому трезвому путешественнику бесплатного проживания, питания и дискуссии.

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