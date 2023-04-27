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Четверг, 27 апреля, 2023

Орловский губернатор Клычков жестко ответил Парахину

Глава Орловской области Андрей Клычков прокомментировал ситуацию с мусорным коллапсом в регионе, сообщил портал «ОрелТаймс».

Он резко прокомментировал слова гендиректора мусоросортировочного завода «ЭкоСити» Юрия Парахина о выходе из строя всех трех барабанов, из-за чего предприятие не может принимать отходы.

«Вы, уважаемые товарищи, вместо того, чтобы планировать какие-то публичные мероприятия, вы бы лучше ремонтировали свой завод!», — заявил Клычков.

Губернатор признался, что его мало беспокоят коммерческие интересы отдельных предприятий. Он поручил правоохранителям проверить деятельность завода.

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