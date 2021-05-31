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Понедельник, 31 мая, 2021
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Орловцы массово жалуются на неправильные ценники в магазинах

Никита Брыкин
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Представители регионального Роспотребнадзора рассказали о жалобах жителей Орловской области, которые недовольны несоответствием цен товара на ценнике со стоимостью в чеке, пишет портал «Орловские Новости».

В этой связи орловцам напомнили порядок действий при обнаружении несоответствующей цены.

«Необходимо обратиться к администратору магазина, сообщить ему о данной ситуации и потребовать  продать товар по цене, указанной на ценнике или вернуть разницу между ценой, указанной в чеке и ценнике на товар», – рассказали в Роспотребнадзоре.

В случае отказа покупатель имеет полное право обратиться с письменной претензией в адрес администрации магазина. Если торговая точка будет игнорировать ее, клиент может и вовсе обратиться в суд.

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