Орловцы массово жалуются на неправильные ценники в магазинах

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Представители регионального Роспотребнадзора рассказали о жалобах жителей Орловской области, которые недовольны несоответствием цен товара на ценнике со стоимостью в чеке, пишет портал «Орловские Новости».

В этой связи орловцам напомнили порядок действий при обнаружении несоответствующей цены.

«Необходимо обратиться к администратору магазина, сообщить ему о данной ситуации и потребовать продать товар по цене, указанной на ценнике или вернуть разницу между ценой, указанной в чеке и ценнике на товар», – рассказали в Роспотребнадзоре.

В случае отказа покупатель имеет полное право обратиться с письменной претензией в адрес администрации магазина. Если торговая точка будет игнорировать ее, клиент может и вовсе обратиться в суд.