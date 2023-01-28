Орловчанка попросила Бастрыкина вразумить губернатора Клычкова

Жительница Орла обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой предотвратить экологическую катастрофу в регионе, написали «Орловские Новости».

Так, женщина призвала не допустить отстрел кабанов в Орловской области.

«Помогите нашим экологами и гражданам защитить нашу землю от тех проблем и напастей, которые случатся в случае массового уничтожения диких кабанов», – отметила орловчанка.

Автор обращения предложила Бастрыкину вразумить губернатора Андрея Клычкова и местных чиновников.

Отстрел кабанов, обитающих в радиусе 30 километров от свиноводческих комплексов, разрешил и.о. главы департамента надзорной и контрольной деятельности Владимир Рыжиков. Он принял такое решение из-за риска распространения африканской чумы свиней.

Первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин попросил прокуратуру проверить правомерность документа.