Четверг, 25 августа, 2022
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Оренбуржец изнасиловал женщину, пока ее перепуганный муж бегал и искал помощь

Сотрудники полиции занимаются розыском неизвестного, которого подозревают в изнасиловании горожанки, пишет Orenday.

По предварительной версии, потерпевшая гуляла по городу вместе с мужем. В какой-то момент на нее напал злоумышленник, который сразу схватил женщину за шею.

Вместо того, чтобы постоять за честь возлюбленной, ее супруг перепуганный супруг убежал и стал искать помощь.

Пока он отсутствовал, преступник успел надругаться над жертвой. Вернувшийся супруг застал жену изнасилованной, а насильник уже успел сбежать.

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