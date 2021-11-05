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Пятница, 5 ноября, 2021
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Опубликованы кадры начала потасовки в Новой Москве

Александр Ильин
Фото: t.me/breakingmash

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В Сети появилось видео, на котором запечатлено начало конфликта в столичных Новых Ватутинках, где толпа мужчин избила отца с маленьким сыном. Ролик публикует Telegram-канал “Mash”.

На кадрах видно, как хулиганы начали гнаться за пострадавшим. 

Прокуратура Москвы заявила, что контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по факту инцидента.

Кроме того, по сообщениям очевидцев, полиция устроила массовый рейд и усилила контроль за районом. Сейчас правоохранители проверяют рабочих ближайших строек. 

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