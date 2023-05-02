Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Клепиковском районе

29 апреля в Клепиковском районе произошло смертельное ДТП с участием Ford Fiesta и BMW. Предварительные данные привели в УМВД по Рязанской области.

Около 20:20 на 208-м километре трассы Москва – Егорьевск – Тума – Касимов Ford Fiesta под управлением 19-летнего жителя Тумы сбил животное. В результате водитель не справился с управлением и столкнулся с BMW, за рулём которого находилась 38-летняя москвичка.

От полученных травм водитель Ford скончался на месте. Водитель, 79-летняя и 13-летняя пассажиры автомобиля BMW получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка случившегося.