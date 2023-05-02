Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Рязанской области

В Клепиковском районе произошло смертельное ДТП из-за вышедшей на дорогу косули. Подробности приводит издательство «Пресса».

Трагедия случилась 29 апреля около 20:30 на 208-м километре трассы Москва – Егорьевск – Тума – Касимов возле деревни Давыдово. Как сообщил официальный представитель Госавтоинспекции в Клепиковском районе Дмитрий Цыганов, причиной случившегося стала косуля, вышедшая на дорогу.

Животное сбил Ford Fiesta, за рулём которого находился 19-летний водитель. Затем автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с BMW-X6.

Водитель Ford скончался на месте. 39-летний водитель и пассажиры BMW – 14-летняя девочка и 80-летняя пенсионерка – получили травмы.

По факту произошедшего ведётся проверка.