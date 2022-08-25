Опубликованы фото квартиры в Москве, которую снимала Наталья Вовк

Телеграм-канал 112 опубликовал фотографии московской квартиры, которую снимала украинка Наталья Вовк.

Напомним, женщину подозревают в организации убийства Дарьи Дугиной.

Квартира находится на проспекте Вернадского, её украинка сняла с помощью риэлторской конторы в начале августа. Срок аренды — 11 месяцев. Договор Вовк заключила, предъявив казахстанский паспорт на имя Юлии Зайко. С женщиной были дочка и кошка.

Стоимость аренды квартиры площадью 80 квадратных метров — 100 тысяч рублей в месяц. Квартира с евроремонтом: несколько санузлов, кондиционер, мебель и техника.

Первую часть денег Вовк отдала наличными, вторую перевела на киви-кошелёк.